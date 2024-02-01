В Госдуме призвали США осудить атаку ВСУ на Ил-76 и отказаться от поддержки Киева

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Конгресс США осудить атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными на борту и отказаться от поддержки Киева. Об этом он говорил на пленарном заседании Госдумы, где был принят проект обращения к американскому Конгрессу по сбитому российскому самолету в Белгородской области.
Он подчеркнул, что ракеты Patriot были выпущены украинскими военными с территории Харьковской области. По его словам, обмен пленными был заранее согласован с украинской стороной, также было обусловлено место для этого.
Он также отметил, что Европа уже прозрела, а все, что происходит на Украине – это агония. Лишившись ресурсов для наступления, Киев принял решение ударить по российскому самолету с собственными военными на борту.
Слуцкий также выразил надежду на то, что обращение к конгрессу США будет услышано.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области.
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«Мы обращаемся к конгрессу США. Ваши избиратели хотят диалога с РФ и сотрудничества. Мы все эти годы находимся в контакте с сенаторами США, хотя не афишируем это. Мы требуем осудить преступление и отказаться от поддержки Украины», - заявил Слуцкий.
Слуцкий также выразил надежду на то, что обращение к конгрессу США будет услышано.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области.
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Элина Позднякова