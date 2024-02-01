В Госдуме призвали США осудить атаку ВСУ на Ил-76 и отказаться от поддержки Киева

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной российского самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных.

За принятие проекта проголосовали 405 человек. При этом не оказалось никого, кто был бы против или воздержался.



Накануне спикер ГД Вячеслав Володин заявлял, что Госдума в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области. По словам Володина, преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot.



В рамках пленарного заседания Госдумы лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Конгресс США осудить атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными на борту и отказаться от поддержки Киева.



Элина Позднякова