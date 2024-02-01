Володин о сбитом Ил-76: В США должны знать, что обеспечивают оружием террористов

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что удар по самолету Ил-76 с пленными бойцами ВСУ это террористический акт и занимающийся доставкой военнопленных Конгресс США должен понимать, что он обеспечивает оружием террористов. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.
«Самолет не представлял угроз для ВСУ, находился на территории РФ, на нем не было бомб, ракет и оружия. Они ударили по мирному самолету. Это террористический акт и нападение на судно, занимающийся доставкой военнопленных Конгресс должен знать, что он поставляет оружие террористам», — заявил ВолодинПредседатель ГД напомнил, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты, а Украина должна стать нейтральным государством. Ситуация с самолетом продемонстрировала, кто стоит во главе Украины, отметил спикер.
«Завтра США передадут новое оружие, это приведет к ядерной войне. Поэтому они должны понимать ответственность», — заключил политик.Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.
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