Песков отказался комментировать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

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Президент США Джо Байден в очередной раз назвал китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать резкое высказывание главы Белого дома.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочными и крайне безответственными подобные заявления американского президента, которые он позволяет себе не в первый раз. Она отметила, что Китай решительно не приемлет любые политические манипуляции.
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Александр Бойцов