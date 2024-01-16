Песков отказался комментировать сообщения о проверках Китая сделок с россиянами

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что государственные банки Китая намерены ужесточить ограничения для России из-за указа президента США.
Напомним, что агентство Bloomberg сообщало о намерении госбанков Китая ужесточить ограничения на предоставление финансирования российским клиентам на фоне принятого в США указа о вторичных санкциях. В конце прошлого года Джо Байден утвердил указ о том, что иностранные банки могут попасть под санкции Минфина США из-за оказания финансовой поддержки клиентам из РФ и российскому военно-промышленному комплексу.
Песков в ответ на соответствующий вопрос заявил, что Кремль не занимается финансовой сферой, поскольку для этого есть специализированные ведомства.
Также он добавил, что это довольно чувствительная сфера, о которой мало кто захочет рассуждать.
Вместе с тем Песков добавил, что Россия продолжает активно развивать двусторонние отношения с Китаем, поскольку государство является важнейшим стратегическим партнёром РФ.
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Песков в ответ на соответствующий вопрос заявил, что Кремль не занимается финансовой сферой, поскольку для этого есть специализированные ведомства.
Вместе с тем Песков добавил, что Россия продолжает активно развивать двусторонние отношения с Китаем, поскольку государство является важнейшим стратегическим партнёром РФ.
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Анастасия Чинкова