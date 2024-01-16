В Кремле рассказали об инициативе о переносе столицы из Москвы в Иркутск

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Инициативу о переносе столицы России из Москвы в Иркутск невозможно реализовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также днём ранее представитель Кремля сообщил, что не имеет каких-либо данных о том, что украинские военные якобы сбили несколько российских самолётов. Киевские СМИ в свою очередь утверждали, что подбили российские А-50 и Ил-22.
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Анастасия Чинкова