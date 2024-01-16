В Кремле рассказали об инициативе о переносе столицы из Москвы в Иркутск

Когда до украинцев наконец дойдёт, зачем их гонят на мобилизацию, то они пришлют лопату министру иностранных дел страны Дмитрию Кулебе, об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью для «РИА Новости».