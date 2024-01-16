В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по теме здоровья главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом он заявил в ходе брифинга.
В социальных сетях стали появляться сведения о том, что Набиуллиной была сделана операция.
«Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать», — заявил представитель Кремля.
Ранее двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала о своём тяжёлом заболевании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Недавно также сообщалось, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты.
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