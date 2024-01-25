Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступление Киева
25 января 2024, 10:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно необходимо. Так Песков прокомментировал журналистам слова Зеленского о международном расследовании катастрофы Ил-76.
Представитель Кремля добавил, что Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военнослужащими, которые должны были вернуться домой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет международное расследование инцидента. Он также отметил, что Главное управление разведки Минобороны Украины занимается выяснением судьбы всех военнопленных.


Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

Читайте также:

Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76

Экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявили в Совфеде
#самолет
#украина
#расследование
#владимир зеленский
#всу
#минобороны
#киев
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС указали на фатальную ошибку Шольца по Украине
Журналист Репке: у Шольца нет времени исправить допущенные на Украине ошибки
25 января 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца может повторно допустить ошибку в вопросе вооружения Украины, если не учтет опыт предыдущих лет.
По словам Репке, в 2022 году Греции передали боевую машину пехоты Marder, чтобы в обмен «неполноценные» BMP-1 отправили на Украину. После чего Европейский союз осознал свою ошибку и следующую партию Marder отправили напрямую для помощи ВСУ.

Журналист указал, что в текущем году Германия намерена подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы «относительно худшие Storm Shadow послали украинцам». Репке заключил, что времени до следующего года на исправление этих ошибок катастрофически нет.

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

Читайте также:

В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году
#журналист
#германия
#всу
#ракеты
#шольц
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просто чудовищно»: Песков высказался о сбитом ВСУ под Белгородом Ил-76
Песков: Теракт, устроенный Киевом с собственными военными, просто чудовищен
25 января 2024, 09:54

Фото: kremlin.ru

Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военными, которые должны были вернуться домой, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, около 11 часов утра 24 января Вооружённые силы Украины сбили под Белгородом военный самолёт Ил-76, на борту которого летели украинские военнопленные, которых должны были обменять на россиян. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.

При этом, как сообщили в Минобороны РФ, Киев был уведомлён о маршруте Ил-76, и не мог перепутать его с другой воздушной целью.

«Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно», — прокомментировал случившееся Песков.

Читайте также:

Соболев: Члены экипажа Ил-76 — герои и должны быть представлены к Госнаградам

«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76

«Украинская правда» удалила новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76
#минобороны рф
#киев
#дмитрий песков
#плен
#военные
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров высказался о переговорах США с Турцией по заходу кораблей в Черное море
Лавров: США не добьются изменений по заходу военных кораблей в Чёрное море
25 января 2024, 07:44

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода военных кораблей в регион. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», — отметил Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что Вашингтон будет стараться пролоббировать идею смягчения режима проливов, действующий на данный момент: в условиях боевых действий корабли неприбрежных государств не могут зайти в Черное море. Лавров выразил уверенность, что у Пентагона это не получится.

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет большой войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Сенатор США раскрыл истинное лицо американских конгрессменов

«Пытаются выиграть время»: Франция отказалась назначить срочное заседание СБ ООН по Ил-76

В США заявили об отсутствии денег для Украины
#море
#сергей лавров
#мид
#чёрное море
#мид рф
#оон
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор США раскрыл истинное лицо американских конгрессменов
ТАСС: Сенатор Рэнд Пол заявил, что политики США не хотят налаживать связи с РФ
25 января 2024, 04:30

Фото: iStock/donfiore

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил Конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией, давая интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом пишет ТАСС.
«Думаю, кто-то из этих людей [членов Конгресса США] <...> застрял в мышлении времен Холодной войны <...>, они не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с Россией]», — сказал сенатор.

По его словам, американские элиты не хотят совершать шаги в сторону хороших отношений Вашингтона и Москвы.

Ранее сенатор отмечал, что не видит способа, которым ВСУ смогут вытеснить из восточной Украины и русских, как и возможности вернуть полуостров Крым под контроль Киева. Пол подчеркнул, что для Украины единственным шансом добиться вывода российских войск были мирные переговоры. Кроме того, сейчас Украина и США вернулись к положению, в котором находились год назад, отметил республиканец.

Кроме того, Рэнд Пол обвинил действующего президента США Джо Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине. Как считает Пол, администрация президента Штатов владеет секретной информацией о растратах и коррупции на Украине, но документы еще не обнародованы. Сенатор потребовал от главы США создать инспекцию для контроля за растрачиванием финансовой помощи Штатов. При этом он обратил внимание на работу подобной комиссии в Афганистане, где были обнаружены растраты в десятки миллиардов долларов.



Читайте также:

Американский сенатор Рэндал Пол оценил возможность Украины вернуть Крым

«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины

Сенатор Рэнд Пол обвинил Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине
#конгресс сша
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО
«Известия»: В НАТО начались крупнейшие за 10 лет учения Steadfast Defender 2024
25 января 2024, 03:19

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения НАТО — Steadfast Defender 2024. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) рассказал официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.
Ознаменовалось начало учений выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall. C этого момента примерно 90 тысяч военных из всех стран альянса на протяжении нескольких месяцев как в Европе, так и в Атлантике, будут участвовать в целом ряде маневров на всех ТВД в зоне соприкосновения с «сопоставимым противником», чтобы отработать любые возможные сценарии столкновения на земле, в воде и в воздухе.

Ранее сообщалось, что НАТО не пригласило Белоруссию наблюдать за учениями, нарушив тем самым международные обязательства. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

Читайте также:

Белоруссия заявила, что не получила приглашения на учения НАТО

Грушко: Военные учения, как Steadfast Defender, увеличивают риски инцидентов

ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны
#нато
#учения
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лондон хочет купить у ФРГ ракеты Taurus взамен отданных на Украину Storm Shadow
Handelsblatt: Великобритания намерена приобрести у Германии ракеты Taurus
25 января 2024, 02:54

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Великобритания намерена купить для себя у правительства Германии дальнобойные ракеты Taurus, чтобы взамен передать Украине больше крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца сейчас изучает его.

«Для Шольца соглашение с Великобританией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину», — говорится в статье.

Handelsblatt пишет, что для Лондона, в свою очередь, подобное соглашение станет возможностью увеличить помощь Украине без риска поставить под угрозу свою боеспособность и исчерпать запасы дальнобойных ракет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild призвал побыстрее дать ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракеты Taurus, чтобы «уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины». Министр упрекнул Запад в «бесконечных дискуссиях» вместо производства боеприпасов. По его словам, недостаточное количество артиллерийских боеприпасов «было проблемой с самого начала». Киев констатирует, что «западная оборонная промышленность не способна производить достаточные объёмы».

Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина действительно имела бы возможность наносить удары вглубь России.

В начале января 2024 депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения. Однако при голосовании это предложение в итоге было отвергнуто.

Читайте также:

Германия оказалась поставлять Украине ракеты Taurus

Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста

Лондон планирует сохранить в 2024 году помощь Киеву на прежнем уровне
#ракета
#великобритания
#германия
#фрг
#украина
#оружие
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: Хуситы объявили о начале военной операции против кораблей ВМС США
25 января 2024, 00:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Йеменские мятежники-хуситы объявили о начале военной операции против кораблей военно-морских сил США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили телеканалу «Аль-Джазира» представители движения «Ансар Аллах», они нанесли удар по американскому военному кораблю, который защищал два коммерческих судна в Аденском заливе и проливе Баб-эль-Мандаб. Хуситы утверждают, что несколько ракет попали в цель.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия продолжит наносить удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Читайте также:

Раскрыта истинная причина ударов США и Великобритании по мятежникам-хуситам

В США подтвердили удар хуситов по американскому судну

США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций
#сша
#йемен
#корабль
#военные
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США восхитились Лавровым
Подполковник Квятковски: Лавров отличается честностью и образованностью
24 января 2024, 22:37

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является очень образованным и честным человеком. Так его охарактеризовала бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Она сравнила Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Они занимают одинаковые должности в своих странах. Лавров, конечно, хорошо проинформирован. Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями», - похвалила Квятковски Лаврова.

Она подчеркнула, что глава российского МИД является очень благоразумным человеком.

При этом подполковник отметила, что Блинкен совершенно другой. По ее словам, он не всегда качественно подготовлен и не может отвечать на вопросы журналистов как следует.

Читайте также:

Лавров: Россия не хочет большой войны

Лавров напомнил предупреждающим о войне с РФ об инстинкте самосохранения

Лавров: Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области
#сша
#мид
#лавров
#блинкен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пытаются выиграть время»: Франция отказалась назначить срочное заседание СБ ООН по Ил-76
Полянский: Франция отказалась назначить срочное заседание СБ ООН по Ил-76
24 января 2024, 22:26

Фото: iStock/Askolds

Франция отклонила просьбу России о назначении срочного заседания Совбеза ООН из-за поражения ВСУ российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом проинформировал зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями Председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена, — заявил Полянский.

По его словам, таким решением Франция пытается выиграть время и дать возможность украинским властям придумать, как объяснить произошедшее. Таким образом, Полянский уточнил, что заседание проведут толтко 25 января в 17.00 по Нью-Йорку, то есть в 01.00 26 января по московскому времени.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Он отметил, что не хотел бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче, по словам Лаврова, России пришлось ждать заседания три дня.

Читайте также:

Лавров: Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области

Белый дом не стал комментировать крушение самолёта Ил-76

В ВСУ намекнули, что сами сбили Ил-76 на борту с украинскими военнопленными
#самолет
#россия
#франция
#сергей лавров
#мид
#вкс
#заседание
#мид рф
#оон
#всу
#полянский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф