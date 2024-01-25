Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно необходимо. Так Песков прокомментировал журналистам слова Зеленского о международном расследовании катастрофы Ил-76.
Представитель Кремля добавил, что Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военнослужащими, которые должны были вернуться домой.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет международное расследование инцидента. Он также отметил, что Главное управление разведки Минобороны Украины занимается выяснением судьбы всех военнопленных.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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Екатерина Коршунова