Экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявили в Совфеде

Фото: РИА Новости/Дмитрий Рыжаков
Экипаж рухнувшего в Белгородской области самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, которое и привело к падению. Об этом сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ».
Он подчеркнул, что сейчас уже нет сомнений в том, что самолёт был сбит. По его словам, на видео можно заметить характерный след от ракеты и черное облако дыма.
К тому же, экипаж сам успел предоставить информацию о том, что по самолёту был осуществлён удар.
Бондарев подчеркнул, что самолёт точно не мог упасть самостоятельно, поскольку он был исправен, а за штурвалами находились опытные пилоты.
Депутат призвал дождаться информации из «чёрных ящиков», а также оценки комиссии, чтобы разобраться со всеми деталями.
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К тому же, экипаж сам успел предоставить информацию о том, что по самолёту был осуществлён удар.
Депутат призвал дождаться информации из «чёрных ящиков», а также оценки комиссии, чтобы разобраться со всеми деталями.
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Анастасия Чинкова