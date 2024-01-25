Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76

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Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram поименный список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.
«Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. <…> Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — сказано в сообщении.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что командир Ил-76 Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова, служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.
Все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок — летчики увели подбитое воздушное судно от белгородского села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские лица.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.
Позже в Минобороны России уточнили, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.
Опрошенные газетой «Известия» эксперты не исключили, что ракеты могли быть выпущены из систем ЗРК Patriot или IRIS-T. В частности, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что, используя их, вполне можно было выбрать позицию в лесу Харьковской области, дождаться Ил-76 и сбить его.
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Артем Путинцев