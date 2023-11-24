Песков оценил идею НАТО о создании «военного шенгена»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своей речи перед журналистами заявил, что создание «военного Шенгена» в НАТО создаст дополнительную напряженность в Европе. Североатлантический альянс считает Россию очевидным противником. Об этом пишет ТАСС.
«Сейчас (Альянс -прим.ред) считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которая имеет свои последствия. Подобные заявления подчеркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от принципа неделимости безопасности. », — заявил Дмитрий Песков.Он также отметил, что Евросоюз говорит о своей безопасности в ущерб безопасности России. Кроме того, он обратил внимание, что именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к российским границам. Песков подчеркнул, что такие заявление говорят о нежелании Европы прислушиваться я к нашим озабоченностям.
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Алина Юрчак