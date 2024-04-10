Песков: Попавшие под санкции бизнесмены могут отстаивать свои права в суде

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС о снятии санкций Евросоюза с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Он заметил, что представители крупного бизнеса имеют право защищать свои интересы в судебных инстанциях и делают это.
Таким образом представитель Кремля отреагировал на вопрос, видит ли Москва какой-либо позитив и признаки проявления здравого смысла в этом решении. Песков также отметил, что каждый подобный случай строго индивидуален, имеет свои обстоятельства и особенности, поэтому и воспринимать его следует по-отдельности, в индивидуальном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва продолжает считать абсолютно все санкции против России, в том числе и включение в санкционные списки российских бизнесменов, незаконными. Дмитрий Песков добавил, что, по его мнению, другим предпринимателям из России следует продолжать оспаривать подпадание под санкции в судебных инстанциях.
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Александр Бойцов