Песков: В России не ждут обратно покинувших страну и вставших на позицию врага

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Тех россиян, которые уехали из страны после начала специальной военной операции по защите республик Донбасса и встали на позицию врага, обратно в Россию не ждут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава российского государства, отвечая на вопрос о гражданах, уехавших из страны, подчеркнул, что им никто не закрывает дорогу обратно, так же, как никто не запрещал им уезжать. По законам Российской Федерации, гражданин может жить там, где хочет, и ему не может быть запрещён въезд в родную страну, если он не совершил против неё никаких преступлений.
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Александр Бойцов