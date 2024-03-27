Песков: поручения Путина направлены на создание в России своей игровой индустрии

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Поручения президента России Владимира Путина по производству отечественных игровых приставок и видеоигр направлены на создание в стране собственной игровой индустрии. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что это касается не только футбольного симулятора. В феврале в рамках Игр будущего Путин ознакомился с идеей создания российского аналога футбольного симулятора FIFA. Президент пообещал поговорить о реализации этой идеи с главой Газпрома Алексеем Миллером.
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