Школьники Подмосковья создадут компьютерные игры о родных городах

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Создание игры про подмосковный город стало заданием детской онлайн-олимпиады по программированию на языке Scratch, которая проходит в Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участники олимпиады могут выбрать задание «Квест по городу», в рамках которого надо создать компьютерную игру. Кроме того, можно сделать игру-стратегию по развитию Подмосковья или сделать мобильное приложение — электронного гида — для экскурсии по городу», — говорится в сообщении.Олимпиада проводится для ребят от семи до 16 лет. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте проекта по ссылке. Работы принимаются до 4 апреля включительно. Оценивать присланные разработки будет специальное жюри, результаты олимпиады объявят не позднее 18 апреля.
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