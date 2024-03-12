Цены на цифровые видеоигры в России могут вырасти на 20%

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Подорожание связано с повышением цен на цифровые видеоигры в популярном у геймеров турецком регионе, сообщает газета «Известия».
Теперь у российских геймеров есть только два пути — либо покупать видеоигры за рубежом самостоятельно, либо ждать, пока в РФ привезут физические носители с играми.
Повышение стоимости коснется именно цифровых копий, которые продавцы приобретают еще до того, как диски завозятся параллельным импортом из других стран. Участники рынка утверждают, что рост цен будет наблюдаться уже весной текущего года. Он связан с инфляцией и прочими факторами, действующими внутри турецкого государства.
Цены на проекты, которые в Турции можно приобрести за 6 тысяч рублей, на территории Российской Федерации будут составлять 10-12 тысяч рублей.
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Повышение стоимости коснется именно цифровых копий, которые продавцы приобретают еще до того, как диски завозятся параллельным импортом из других стран. Участники рынка утверждают, что рост цен будет наблюдаться уже весной текущего года. Он связан с инфляцией и прочими факторами, действующими внутри турецкого государства.
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Мария Федоровцева