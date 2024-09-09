Песков прокомментировал «мирный план» Шольца

Фото: сайт Кремля
Кремль знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца только из СМИ и не знаком с его деталями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — объяснил ситуацию Песков.
Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. По данным издания, основной задачей Шольца является поднятие собственного имиджа за счет участия в урегулировании конфликта на Украине.
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Элина Позднякова