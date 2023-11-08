Песков прокомментировал позицию Кремля по изменениям в ядерной доктрине России

Фото: сайт Кремля
Агрессивная позиция коллективного запада в отношении РФ уже давно не секрет и она неоднократно демонстрировалась недружественными государствами. Но у России есть военная доктрина, там четко все прописано и она не менялась.
Песков подчеркнул, что у России есть военная доктрина, которой она неукоснительно следует, о чем не раз говорил глава государства. Тут все предельно ясно, в том числе и в том, что касается ядерного оружия. Никаких изменений в ядерной доктрине страны нет, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов