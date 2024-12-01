Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин всегда искренне верил в сотрудничество России и Германии, которое могло принести стабильность и предсказуемость. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.
Однако, как отметил официальный представитель Кремля, это не соответствовало «истинному настрою» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Пескова, глава российского государства действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях с ФРГ.
Российский лидер все для этого делал, заключил пресс-секретарь российского президента.
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