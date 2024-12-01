Трамп после своих угроз Канаде встретился с Трюдо

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)
Избранный президент США Дональд Трамп после своих угроз ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер назвал эту встречу крайне продуктивной. По словам Трампа, политики обсудили множество важных тем.
Избранный президент Соединенных Штатов добавил, что темой встречи, в том числе, стала борьба с контрабандой наркотиков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введет пошлины в 25% на всю продукцию из Мексики и Канады. ППо мнению республиканца, тысячи человек попадают в США из упомянутых стран, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.
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Избранный президент Соединенных Штатов добавил, что темой встречи, в том числе, стала борьба с контрабандой наркотиков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введет пошлины в 25% на всю продукцию из Мексики и Канады. ППо мнению республиканца, тысячи человек попадают в США из упомянутых стран, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.
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Екатерина Коршунова