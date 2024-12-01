В России предрекли звонок Трампа Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут.
Согласно его прогнозу, контакты между президентами должны состояться, так как в этом могут быть заинтересованы как РФ, так и США. Бут добавил, что возобновление диалога между государствами больше нельзя откладывать.
Москва будет не только слушать, что говорит Трамп, но и следить за его действиями, заключил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Москва будет не только слушать, что говорит Трамп, но и следить за его действиями, заключил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова