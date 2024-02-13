Песков рассказал о разговоре Путина и Карлсона не под запись

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Пресс-секретарь президента России подтвердил тот факт, что между главой российского государства и американским журналистом состоялся разговор не под запись после длительного интервью.
«У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим», - ответил Песков на вопрос о том, был ли между Путиным и Карлсоном разговор не под запись.
Напомним, накануне Карлсон выступал на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он рассказал, что между ним и президентом России состоялся разговор не под запись после интервью, из которого американский журналист понял, что Путин готов пойти на некоторые компромиссы по Украине и хочет быстрее закончить конфликт.
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Элина Позднякова