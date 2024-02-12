На Украине считают, что интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Киеву

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Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может негативно сказаться на общественном мнении американцев и решении политиков в США на выделении военной помощи Украине. Так считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«Не следует это интервью недооценивать. Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», - заявил Лещенко в эфире телеканала «Рада».
Он пояснил, что американские политики вынуждены будут прислушаться к своим избирателям, если среди них сформируется подобное мнение. Кроме того, по словам Лещенко, интервью с Путиным могло помочь Карлсону сделать шаги, чтобы в случае победы Дональда Трампа на выборах в США претендовать на роль вице-президента США.
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