«Не в своем уме»: Карлсон оценил президента Байдена

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Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент США не является компетентным и пребывает не в своем уме. Об этом он сказал на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Если бы это был бокс, медики бы отменили бой. Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу», - заявил Карлсон.
При этом он отметил, что Владимир Путин является не просто лидером России. Журналист подчеркнул, что страна обладает самой большой территорией в мире и ею очень трудно управлять на протяжении 24 лет. По словам Карлсона, неспособный человек не смог бы этого сделать, «нравится это кому-то или нет».
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