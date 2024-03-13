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Песков: Россия готова обсудить с Арменией вопрос её пребывания в ОДКБ

13 марта 2024, 13:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Кремле готовы обсуждать вопрос членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности. Однако для прояснения позиции Еревана необходимы непосредственные контакты.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На традиционной встрече с журналистами он сказал, что Москва, безусловно, знает о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода страны из ОДКБ. По мнению представителя Кремля, в этой плоскости предстоит большая работа, сопряжённая с большим количеством встреч и контактов, как в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне.

Ранее глава Армянского правительства заявлял, что страна покинет ОДКБ, если не будут разрешены поднятые Ереваном вопросы. Главным образом, они касаются суверенной территории Армении, уточнил Пашинян.

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В Финляндии начнут вывозить автомобили с российскими номерами за границы ЕС
13 марта 2024, 13:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владельцы автомобилей с российскими номерами должны будут предъявлять документы, подтверждающие их право управлять ТС в стране. Об этом сказано в заявлении директора департамента таможенного контроля страны Сами Ракшита.
«С субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны будут подтвердить в надзорных органах, что они имеют право управлять автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь при себе эти документы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наличие документов необходимо для того, чтобы иметь возможность доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами.

При отсутствии документов, машину могут изъять и наложить налоговую пошлину. Также автомобиль могут вывезти за границы ЕС.

При этом исключение сделали для студентов и лиц, работающим в Финляндии по трудовому договору. Помимо этого, под исключение подпадают машины, которые находятся на основании санкционного постановления.

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Стало известно о планах Трампа вывести США из НАТО
Эксперт Васильев: Трамп намеревается переформатировать НАТО
13 марта 2024, 12:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп переформатирует НАТО в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передают РАИ Новости.
Ранее американский сенатор Майк Ли заметил, что прямое вмешательство государств-членов Североатлантического альянса в украинский конфликт может завершиться катастрофой и выход Соединенных Штатов из блока будет одним из них.

Эксперт обратил внимание, что, если Дональд Трамп снова займет пост руководителя Америки, НАТО придется столкнуться с серьёзными изменениями. Если Трамп и не выведет свою страну из состава альянса, то он в любом случае сменит формат организации.

«У него (Трампа — прим. ред.) весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу коммерческий характер. По его мнению, главное — упорядочить финансы и поддержать ВПК США. Прежде всего для него важны американские интересы», — заключил Васильев.
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Россия усилит границу с Финляндией из-за возможных рисков
Военный эксперт Глазунов: Россия усилит границу с Финляндией из-за рисков
13 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия вынуждена усилить границу с Финляндией из-за рисков после вступления её в НАТО. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя установку систем поражения на рубеже государств.
«Эти усиления связаны с тем, что теперь Финляндия представляет для нас угрозу. Для блока НАТО — это основной противник, главный противник. Ни Китай, ни Иран, ни кто-то другой, а именно Россия», — заявил Глазунов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, в настоящее время идет война против России. А те страны, которые вступают в НАТО становятся мишенью для ВС РФ, так как они угрожают безопасности нашего государства.

Военный эксперт отметил, что ранее Финляндия считалась нейтральной страной и угрозы не представляла, однако при её вступлении в НАТО, появляются определенные риски. От финнов можно ожидать военное, политическое или военно-политическое выступление.

Таким образом, ради безопасности своего народа Россия усилит войска на приграничной с финнами территории, заключил Глазунов.

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Путин предупредил западные элиты об окончании бала «вампиров»
13 марта 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемый «золотой миллиард» на Западе на протяжении столетий паразитировал на других народах, эксплуатируя страны Африки, Азии и Латинской Америки. Однако теперь эти времена безвозвратно уходят в прошлое, отметил российский лидер.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости президент отметил, что западные государства всеми силами пытаются и сейчас сохранить несправедливое мироустройство, однако их попытки обречены на провал.

«Они привыкли веками набивать брюхо человеческой плотью, а свои карманы — деньгами. Однако им пора понять, что бал вампиров заканчивается», — сказал Владимир Путин.

Российский президент не раз подчёркивал, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит откровенно расистский и неоколониальный характер. Запад боится, что многие страны предпочтут жить по новым правилам, и эти опасения оправданы. Развивающиеся страны, государства Глобального Юга желают идти по собственному пути, а не следовать навязанным доктринам западных элит, заключил Путин.

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Путин в ответ на предложение Ельцина баллотироваться в президенты заявил о своей неготовности
Путин вспомнил разговор с Ельциным о возможности баллотироваться в президенты
13 марта 2024, 10:51

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Перед своим уходом с поста президента Борис Ельцин предложил Владимиру Путину принять участие в выборах на должность главы государства. Об этом вспомнил сам нынешний российский лидер.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости Путин отметил, что это предложение было сделано в соответствующем историческом контексте, в непростом экономическом положении, в котором находилась страна, и в сложной внутриполитической ситуации с точки зрения внутренней безопасности.

Он подчеркнул, что отказался тогда не потому, что испугался, а потому, что осознавал огромный масштаб задач и проблем, требующих безотлагательного решения. По словам действующего президента РФ, он опасался, что своим вмешательством может сделать хуже, чем есть. Владимир Путин также заявил, что случись ему сейчас вернуться в прошлое, он ответил бы точно также.

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Клинтон обвинила поддерживающих Трампа граждан США в симпатии к Путину
13 марта 2024, 10:22

Фото: istockphoto/rarrarorro

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что голосование за Дональда Трампа на президентских выборах в США будет являться голосованием за российского лидера Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.
Она также обвинила американцев в симпатии к президенту России.

Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в том случае, если к власти в США вновь придет Трамп, то деньги Украине выделятся не будут и вооруженный конфликт вскоре завершится.

Отметим, что ряд американских политиков заявляет, что победа Трампа на выборах может сказаться на планах Евросоюза, в том числе, по украинскому конфликту.

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Путин: Создание Россией ракеты «Авангард» обнулило вложения США в систему ПРО
13 марта 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Создание и усовершенствование российскими специалистами ракетного комплекса «Авангард» обнулило многомиллионные вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости российский лидер отметил, что с 2018 года, когда впервые был представлен «Авангард», система была значительно модифицирована и усовершенствована. Эта ракета нанесла Вашингтону тяжёлый экономический удар, добавил президент.

Глава государства предложил подсчитать, сколько стоило американцам создание их системы противоракетной обороны (ПРО) и сравнить со стоимостью межконтинентальной ракеты «Авангард».

«Это просто несопоставимые величины. Мы по сути обнулили все усилия и вложения американцев в создание их системы ПРО», — сказал Владимир Путин.

Гиперзвуковой боевой ракетный блок «Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. При движении к цели он совершает так называемое глубокое маневрирование амплитудой в несколько тысяч километров — как в боковой плоскости, так и по высоте. Это делает ракету практически неуязвимой для любых систем противоракетной обороны. Это и имел ввиду президент, говоря об «обнулении» вложений США в ПРО.

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Путин: У границы с Финляндией появятся системы поражения после её вступления в НАТО
Путин сообщил об усилении воинского контингента у границы с Финляндией
13 марта 2024, 09:02

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

У российско-финской границы будут размещены войска и новые системы поражения после того, как Финляндия вступила в НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости глава государства отметил, что раньше отношения с северным соседом были «просто идеальными». У двух государств не было никаких претензий друг к другу ни в одной из областей, будь то территориальные вопросы или экономические.

«У нас и войск-то никаких там не было, мы все части отвели от российско-финской границы. Дружественные отношения двух стран исключали надобность в военном присутствии около границы», — с сожалением напомнил российский лидер.

Он подчеркнул, что, присоединившись к Североатлантическому блоку, Финляндия сама сделала свой выбор. Путин отметил, что, придерживаясь нейтралитета, Швеция и Финляндия способствовали стабильности и безопасности в Европе. Теперь же у ​российско-финской границы будут размещены войска и системы поражения, что не добавить спокойствия гражданам страны Суоми. Конечно, Россия предпочла бы прежнее мирное сосуществование со всеми соседями, но страна вынуждена думать о безопасности своих рубежей на фоне расширения НАТО, заключил президент РФ.

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Путин связал острую реакцию Макрона в адрес России с событиями в Африке
13 марта 2024, 08:38

Фото: сайт Кремля

Острая и недружелюбная реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с событиями, происходящими в Африке в последние годы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.
Во время интервью российского лидера Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости журналист спросил, не может ли быть причиной агрессивных антироссийских выпадов французского лидера то, что Россия на Чёрном континенте серьёзно «наступила на хвост» Франции. Ведь Франция в последние годы оказалась практически выдавлена из Африки, а на смену ей пришла Россия.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с Макроном поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал российский президент.

Ранее Путин не раз отмечал, что Россия «не лезла» в Африку и вовсе не стремилась «выдавливать» оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели взаимодействовать с РФ, оценив перспективы и выгоды такого сотрудничества.

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