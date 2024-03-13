Песков: Россия готова обсудить с Арменией вопрос её пребывания в ОДКБ

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В Кремле готовы обсуждать вопрос членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности. Однако для прояснения позиции Еревана необходимы непосредственные контакты.
Ранее глава Армянского правительства заявлял, что страна покинет ОДКБ, если не будут разрешены поднятые Ереваном вопросы. Главным образом, они касаются суверенной территории Армении, уточнил Пашинян.
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Александр Бойцов