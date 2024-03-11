Песков: Киевский режим жёстко противится переговорам с Москвой

Фото: сайт Кремля
Украина при поддержке западных стран продолжает жёстко отрицать возможность диалога с Москвой, сказал на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, стремительное развитие событий на фронте свидетельствует об ошибочности цели, провозглашенной Украиной и европейскими странами: нанести России «стратегическое поражение».
Украинские влласти, отказываясь от переговоров, только затягивают конфликт. По мнению Кремля, международное сообщество должно ясно дать понять киевскому режиму, что продолжение конфронтации неприемлемо и необходимо сесть за стол переговоров. Только дипломатическим путем можно добиться долгосрочного решения, которое будет отвечать интересам всех сторон.
Ранее, папа римский Франциск сказал, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры.
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«Они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров. В том числе, наверное, черпая для себя поддержку, если так можно сказать, в заверениях многих европейских стран и дальше делать все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует», — заявил Песков.
Ранее, папа римский Франциск сказал, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры.
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Сергей Калугин