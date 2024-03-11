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Песков: Киевский режим жёстко противится переговорам с Москвой

11 марта 2024, 12:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украина при поддержке западных стран продолжает жёстко отрицать возможность диалога с Москвой, сказал на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, стремительное развитие событий на фронте свидетельствует об ошибочности цели, провозглашенной Украиной и европейскими странами: нанести России «стратегическое поражение».
«Они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров. В том числе, наверное, черпая для себя поддержку, если так можно сказать, в заверениях многих европейских стран и дальше делать все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует», — заявил Песков.

Украинские влласти, отказываясь от переговоров, только затягивают конфликт. По мнению Кремля, международное сообщество должно ясно дать понять киевскому режиму, что продолжение конфронтации неприемлемо и необходимо сесть за стол переговоров. Только дипломатическим путем можно добиться долгосрочного решения, которое будет отвечать интересам всех сторон.

Ранее, папа римский Франциск сказал, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры.

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Украина начала переговоры с США и Израилем о возобновлении авиасообщения
11 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/Sitikka

Украина приступила к переговорам с США и Израилем о возобновлении авиасообщения. Об этом в беседе с «РБК-Украина» сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он отметил, что официальные переговоры с регуляторами из США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок уже активно ведутся. Также Украина консультируется с Израилем по организации воздушного пространства в условиях вооружённого конфликта.

Кубраков добавил, что ряд европейских авиакомпаний уже согласился работать с Украиной. При этом он не уточнил, какие именно это компании.

Кроме того, по словам политика, украинские власти активно обсуждают возможность создания национальной авиакомпании.

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#авиасообщение
#украина
#сша
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В НАТО назвали сроки сохранения Россией темпов военного производства
WSJ: РФ может поддерживать нынешний темп производства в ВПК от двух до пяти лет
11 марта 2024, 10:45

Фото: istock / Sviatlana Lazarenka

Российская Федерация может поддерживать текущий темп оборонного производства от двух до пяти лет. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного высокорангового представителя НАТО.
Газета также ссылается на сведенья военной разведки двух государств Европы, согласно которым Россия создаст вооружения, которого «хватит еще на несколько лет». Так, в эстонской военной разведке полагают, что объемы производства артиллерийских снарядов в РФ превышает суммарный объем производства таких боеприпасов в Соединенных Штатах и Евросоюзе.

Информагентство полагает, что объем российских артиллерийских боеприпасов стал «решающим фактором» при взятии Авдеевки.

Ранее в Киеве пригрозили России «новыми» ракетами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#нато
#вооружения
#рф
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В Китае заявили о готовности сотрудничать с Германией для мира на Украине
11 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай готов работать с Германией над остановкой боевых действий на Украине. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время встречи со статс-секретарём МИД ФРГ Томасом Баггером.
Он подчеркнул, что в настоящий момент велика вероятность эскалации конфликта и конфронтации. Однако такое развитие событий не соответствует интересам мирового сообщества, включая Германию и Китай.

В связи с этим Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы вместе остановить боевые действия, а также поддерживать своевременное проведение мирных переговоров с участием России и Украины.

Баггер, в свою очередь, отметил, что Китай и Германия достигли консенсуса в вопросах кризиса, дальнейшего плана и перспектив мирной конференции. Он подчеркнул, что Германия также готова сотрудничать с Китаем по этой теме.

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#китай
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#украина
#сотрудничество
#политика
#переговоры
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11 марта прмьер-министр ЦАР проведёт встречу в доме правительства
11 марта 2024, 10:04

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа намерен провести встречу в Доме правительства РФ 11 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Богатая природными ресурсами республика, столкнулась с серией конфликтов и политической нестабильностью. В свете этих проблем, встреча премьер-министра Молуа с российскими представителями представляет собой важный шаг вперёд для ЦАР, в попытке укрепить свою экономику и политическую стабильность.

Россия, в свою очередь, имеет давнюю историю сотрудничества с ЦАР. Российские компании активно работают в этой стране, осуществляя проекты в области добычи природных ресурсов, строительства и других отраслях. Встреча Молуа с российскими представителями станет дополнительным толчком для развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Одной из областей, которая может стать предметом обсуждения на встрече, является военное сотрудничество. ЦАР нуждается в обеспечении безопасности своей страны, и Россия может предоставить помощь в этом вопросе. Российские военные силы уже оказывают содействие в тренировке и подготовке военных кадров ЦАР, и дальнейшее развитие этого сотрудничества может быть взаимовыгодным для обеих сторон.

Кроме того, экономическое сотрудничество также будет важной темой на встрече. ЦАР обладает значительным потенциалом для развития сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и туризма. Российские инвесторы могут заинтересоваться вложениями в эти отрасли, что поможет ЦАР укрепить свою экономику и создать новые рабочие места для своих граждан.

В целом, встреча премьер-министра ЦАР Феликса Молуа с российскими представителями открывает новые перспективы для сотрудничества между двумя странами. Ранее стало известно, что Молуа в ходе краткосрочного визита в РФ посетит не только Москву, но и Санкт-Петербург.

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#россия
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В МИД Франции призвали говорить с Россией на языке баланса сил
11 марта 2024, 09:44

Фото: iStock/SimonLukas

Страны Евросоюза должны говорить с Россией на языке баланса сил. Об этом в интервью La Tribune du dimanche заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Дипломат заявил, что власти Франции крайне наивны, полагая, что должны устанавливать собственные правила. В то время как Россия, по его словам, нарушает международное право и пытается навязать своё видение внешней политики европейских государств.

В связи с этим Сежурне призвал французских властей говорить с Россией на том же языке, то есть на языке баланса сил.

Также министр подчеркнул, что Франция никогда не относилась к России двусмысленно. Париж лишь хочет добиться колоссальной поддержки Украины и подать тем самым сигнал России о том, что страны Евросоюза едины в этом вопросе.

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#франция
#мид
#россия
#политика
#евросоюз
#украина
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Украина к лету получит только шесть истребителей F-16 из 45
11 марта 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Ожидания Киева не оправдались. Украина получит к лету только шесть истребителей F-16, пишет газета The New York Times.
«На Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть», — говорится в материале.
В статье также говорится, что к лету на подобной авиации смогут летать лишь 12 украинских пилотов, что по количеству меньше, чем лётная эскадрилья.

Если Украина начнёт использовать истребители F-16 для ракетных ударов по российским территориям, это может привести к прямому столкновению России с НАТО, говорил ранее сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что поставляя всё новые типы оружия, Запад не принесет успеха ВСУ.

Кроме того, в Воздушных силахУкраины признавали, что с содержанием истребителей F-16, могут возникнуть большие проблемы. Об этом говорил. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. У Украины нет на обслуживание самолётов ни денег, ни запчастей, ни техников.

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#сша
#украина
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#нато
#всу
#запад
#истребители
#пушков
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Spiegel: Украина получит ракеты с помощью после кругового обмена ФРГ и Британии
11 марта 2024, 07:25

Фото: iStock/3dmitry

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддерживает предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о поставке крылатых ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через так называемый «круговой обмен», когда Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а Киев — английские Storm Shadow, Об этом 11 марта пишет немецкая газета Der Spiegel.
Бербок подтверждает, что такой вид обмена уже собирались использовать ранее, когда рассматривали вариант закупки немецких ракет Taurus и планировали передать Киеву свои Storm Shadow. Однако тогда глава германского МИД высказывалась о необходимости строгой проверки соответствия поставок ВСУ ракет Taurus нормам международного права.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.

Великобритания готова принять участие в разрешении проблем, связанных с поставками Германией Киеву ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung. Глава британской дипломатии (и, между прочим, бывший премьер-министр) сказал, что Великобритания рассматривает все варианты для наиболее эффективной поддержки Киева. Однако он заявил, что не будет приводить никаких деталей, чтобы не раскрывать свои намерения противнику.

А до этого бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.


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#великобритания
#ракета
#германия
#украина
#оружие
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Во Франции раскритиковали реализацию идеи ядерного зонтика Евросоюза
Филиппо: ЕС сможет пользоваться ядерным оружием Франции даже без угрозы ей
11 марта 2024, 06:17

Фото: iStock/Gerasimov174

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему инициатива Европейского союза по созданию ядерного зонтика вызывает страх. Реализация этой инициативы может позволить другим странам использовать французское ядерное оружие, даже если Париж не является участником военного конфликта, сообщает РИА Новости.
По словам политика, президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил об ответственности Парижа за оборону ЕС и фактически предложил поделиться ядерным оружием своей страны. Он заявил, что такое оружие является одной из главных гарантий национального суверенитета и, согласно ядерной доктрине, единой для всех, должно использоваться только тогда, когда это отвечает жизненным интересам государства.

«А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне», – подчеркнул Филиппо, добавив, что потенциальное вступление Украины в ЕС позволит ей использовать ядерное оружие.

Политик заявил, что это было бы полным безумием, и призвал не допустить такой ситуации.

Ранее сообщалось, что США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине готовили неядерный тактический ответ.

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#сша
#россия
#украина
#ес
#евросоюз
#франция
#ядерное оружие
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Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
Трамп: Байден – худший президент за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
11 марта 2024, 04:48

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки».
«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», – заявил политик.

Он также подчеркнул, что его собственные выступления собирают тысячи сторонников, в то время как на выступления хозяина Белого дома пришло мало людей.

Ранее Трамп в рамках президентской гонки высмеял предвыборное видео Джо Байдена.

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#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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