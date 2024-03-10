Песков: Служба безопасности делает все необходимое для защиты Путина

Фото: сайт Кремля
Служба безопасности Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Служба безопасности работает и делает то, что должно», — сообщил спикер Кремля.Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале
Обозреватель напомнил, что глава государства часто отправляется в рабочие поездки, например, недавно Владимир Путин посетил агропромышленный холдинг «Эко-культура» на Ставрополье.
Прежде Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран.
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Анастасия Хохлова