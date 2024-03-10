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Песков: Служба безопасности делает все необходимое для защиты Путина

10 марта 2024, 12:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Служба безопасности Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Служба безопасности работает и делает то, что должно», — сообщил спикер Кремля.
Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале


Данный комментарий был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

Обозреватель напомнил, что глава государства часто отправляется в рабочие поездки, например, недавно Владимир Путин посетил агропромышленный холдинг «Эко-культура» на Ставрополье.

Прежде Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран.

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#песков
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Стало известно, кого Запад может отправить на Украину
Lidovky: западные инструкторы будут легитимной целью для России на Украине
10 марта 2024, 12:25

Фото: iStock/Hal_Gamble

Чешское издание Lidovky сообщает, что западные инструкторы, прибывающие на Украину, станут законной целью для российских военных.
«Как только чешские военнослужащие пересекут границу Украины для оказания помощи ВСУ, они станут легитимной целью для России. Ведь они окажутся в зоне боевых действий, и для противника не имеет значения, какую конкретно задачу они выполняют», — говорится в материале.
По мнению обозревателей, одним из возможных способов помощи Украине со стороны Чехии является направление инструкторов для обучения новобранцев Вооруженных сил Украины. Однако эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что в этом случае чешские военные окажутся под прицелом российских сил.

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#эксперты
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Стало известно, что произойдет с ВСУ в случае нового наступления
InfoBRICS: Новые наступление приведет ВСУ к унизительным поражениям
10 марта 2024, 11:59

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Новые наступательные действия со стороны украинской армии приведут к новых провалам, считает обозреватель Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS.
Он отметил, что Киев не учитывает свои предыдущие ошибки на поле боя и настаивает на новых стратегических маневрах, которые, по его мнению, приведут только к унизительным потерям.

Аналитик подчеркнул, что в настоящее время Украина лишена возможности самостоятельно определять свои действия на поле боя, так как Россия контролирует ход конфликта.

Он считает, что в текущей ситуации максимумом, на что может рассчитывать Киев, — попытка минимизировать ущерб, перераспределяя свои войска и применяя асимметричные методы борьбы, особенно если нет возможности капитуляции или договоренностей о прекращении огня.

Тем не менее, Лейрос утверждает, что Украина, вероятно, начнет новое наступление в надежде на привлечение внимания и поддержки со стороны Запада.

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#суицид
#контрнаступление
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Жителям Подмосковья рассказали о нововведениях на выборах президента 2024
10 марта 2024, 11:33

Фото: iStock/nemchinowa

Новые технологии, которые входят в избирательный процесс совершенствуются ежегодно, однако традиционные формы голосования по-прежнему остаются. Об этом в беседе РИА Новости рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
«Если говорить о традициях, то по-прежнему продолжает жить и показывать свою эффективность система «Мобильный избиратель», которой без малого уже шесть лет», — сообщил Березкин.
Он пояснил, что речь идет о возможности отдать голос на удобном для избирателя участке, независимо от места постоянной регистрации.

По словам председатели ИК, участки для голосования организуются в местах временного пребывания людей – это больницы, аэропорты, воинские части и предприятия. В 2024 году в Подмосковье будет создано 57 подобных участков. Пункты голосования будут мобильными и оборудованными всеми необходимыми атрибутами для организации и проведения голосования, заверил Березкин.

Рассуждая о введении новых практик, он заявил, что в этом году более масштабно будет применяться дистанционное электронное голосования (ДЭГ).
«Его в Подмосковье мы впервые реализовали в 2023 году на выборах губернатора Московской области. Тогда оно показало свою востребованность, и в текущем году этот опыт перешел на выборы президента России», — сообщил председатель ИК.
Он также привел статистику и рассказал, что во время проведения губернаторских выборов, 7,38% избирателей проголосовали дистанционно. На текущий момент подано уже 10,45% заявлений на голосование посредством ДЭГ от общей численности избирателей Подмосковья.

По его словам, последним нововведением стало то, что граждане смогут получать всю необходимую информацию о выборах адресно. Благодаря проекту «ИнформУИК», избиратели могут лично пообщаться с информаторами и задать интересующие вопросы.

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#подмосковье
#выборы
#вциом
#голосование
#ДЭГ
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Мужчина надругался над падчерицей, угрожая расправой в Петербурге
10 марта 2024, 10:59

Фото: istockphoto.com / Dzurag

В Санкт-Петербурге задержан мужчина подозреваемый в совершении насилия над своей 15-летней падчерицей. По информации источника РЕН ТВ, матерь девочки обратилась в полицию.
По ее словам, после скандала с сожителем 8 марта, женщина вызвала правоохранителей и написала заявление на следующий день. Она утверждает, что в период с декабря 2023 по март 2024 года мужчина угрожал ее дочери и совершил насилие над ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и на данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Отмечается, что мужчина уже привлекал внимание полиции. В 2017 году его арестовывали по обвинению в изнасиловании, а в 2021 году его обвиняли в угрозе убийством, однако оба дела были закрыты из-за примирения сторон.

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#уголовное дело
#женщина
#мужчина
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#заявление
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Байден заявил, что Америке «не стоило лезть на Украину»
Президент США Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
10 марта 2024, 10:55

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден заявил, что «лезть на Украину не стоило». Об этом он сказал в эфире телеканала MSNBC.
Кроме того, президент США вновь перепутал Украину и Ирак.

Джо Байден заявил, что США преследовали террориста бен Ладена по всему миру, пока он не был уничтожен, при этом, отметил президент, «лезть на Украину не стоило».

Вскоре Байден поправился и заявил, что имел ввиду Ирак и Афганистан. По мнению американского лидера, присутствие США в Иране лишь привело к усугублению ситуации и новым проблемам.

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#сша
#президент
#афганистан
#джо украина
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Под Авдеевкой зафиксировали группу иностранных наемников
10 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группа иностранных наемников была обнаружена российскими разведчиками у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой.
Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Наши разведчики зафиксировали присутствие группы иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — подтвердил Кимаковский.
Он пояснил, что согласно данным объективного контроля, у линии фронта в данном районе находятся представители Польши и Грузии.

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#днр
#сво
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Трамп считает, что Путин может пользоваться слабостью Байдена
Трамп: Путин может учитывать слабость Байдена при проведении своей политики
10 марта 2024, 09:52

Фото: сайт Кремля

В своем выступлении перед сторонниками экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что глава России Владимир Путин может использовать слабость нынешнего президента Белого дома Джо Байдена в своих политических целях.
Трансляцию мероприятия можно было наблюдать на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Трамп отметил, что в случае, если в США был бы «действительно способный президент», подобный ему, страна была бы в полной безопасности.

«Путин сейчас говорит о ядерном оружии. Почему? Потому что он понимает, что у США на данный момент президент-идиот», — заявил Трамп.
Также он обвинил Байдена в злоупотреблении своими полномочиями, утверждая, что тот использует их для преследования своего политического оппонента в преддверии ноябрьских выборов. Трамп назвал нынешнего лидера США «величайшей угрозой демократии», требуя прекратить «нелепые и разрушительные для демократии судебные преследования».

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#сша
#президент
#мероприятия
#youtube
#путин
#трамп
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На Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot
«Страна.ua»: на Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot
10 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/e-crow

Украинские аналитики выразили предположение о возможной роли предателей в уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot на территории Донецкой народной республики, сообщает издание «Страна.ua».
В материале отмечается, что некоторые эксперты не исключают вероятности предательства. Согласно этой гипотезе, кто-то из украинских военнослужащих мог передать информацию о маршруте передвижения комплекса «Пэтриот» российским силам.

Аналитики подчеркнули, что комплексы Patriot были атакованы российскими вооруженными силами, так как были перемещены ближе к линии фронта с целью противодействия воздушным атакам Вооруженных Сил России.

9 марта Минобороны России объявило о уничтожении пусковой установки ЗРК С-300, радиолокатора для наведения ракет и двух автомобилей сопровождения Вооруженных Сил Украины ударом из ракетного комплекса «Искандер».

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#эксперты
#днр
#минобороны
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Макрон прокомментировал слухи о том, что его жена родилась мужчиной
10 марта 2024, 09:23

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его супруга родилась мужчиной. Его слова приводит издание Daily Mail.
Французский лидер заявил, что подобные слухи распространяют трансгендеры и женоненавистники. Он призвал не верить этой информации и назвал подобного рода сплетни атакой.

Ранее в зарубежных СМИ писали, что супруга Макрона родилась мужчиной. Впервые эту информацию прокомментировал дочь Брижит Макрон.

«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях распространяется информация о том, что моя мать — мужчина», — рассказывала наследница.

Примечательно, что информация о половой принадлежности Брижит начала распространяться перед президентскими выборами во Франции.

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