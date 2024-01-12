Песков: Россия осуждает удары США по Йемену

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Россия осуждает нелигитимные удары Соединённых Штатов по Йемену, с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует «РИА Новости».
«Мы осуждаем удары США. Страны, которые нанесли удары, пытались подвести свои действия под международно-правовую основу, но им это не удалось. С точки зрения международного права, эти удары являются нелегитимными», — прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, в ночь на 12 января Соединённые Штаты и Великобритания по военным объектам хуситов. Как сообщили представители атаковавших стран, удары были призваны прекратить атаки йеменской военнизированной группировки по объектам в Красном море.
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Евгения Парфентьева