Радио1
Главная / Новости / Политика/ США и Великобритания обстреляли свыше 10 объектов йеменских хуситов

США и Великобритания обстреляли свыше 10 объектов йеменских хуситов

CNN: США и Британия обстреляли более 10 объектов хуситов в Йемене
12 января 2024, 09:52
Фото: iStock/Ivan Murauyou

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Военные США и Великобритании нанесли удары по более чем 10 объектам йеменских хуситов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что для нанесения ударов были выбраны именно те объекты, поражение которых позволит ослабить возможности хуситов к обстрелу иностранных судов в Красном море.

Собеседники телеканала уточнили, что американскими и британскими военными были обстреляны радиолокационные системы, склады с вооружением и площадки для запуска беспилотников и ракет на территории Йемена.


Удары со стороны военных армии США наносились с самолётов, кораблей и атомной подлодки, которая находится в водах Красного моря с 23 ноября 2023 года.

Читайте также:

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы

Глава Пентагона Остин раскрыл цели ударов США по хуситам в Йемене
#сша
#великобритания
#военные
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России осудили удары США по Йемену
МИД РФ: удары США по Йемену – пример извращения резолюции СБ ООН
12 января 2024, 10:04

Фото: iStock/Tanaonte

Нанесение ударов американскими военными по объектам в Йемене является очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради эскалации конфликта в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.

Читайте также:

США и Великобритания обстреляли свыше 10 объектов йеменских хуситов

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Глава Пентагона Остин раскрыл цели ударов США по хуситам в Йемене
#сша
#великобритания
#мид рф
#обстрел
#военные
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян попросили воздержаться от поездок в Папуа-Новую Гвинею
12 января 2024, 09:59

Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Российское посольство рекомендовало россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею. Там вспыхнули беспорядки.
Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали не посещать государство до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства.

Известно, что граждане РФ за помощью в посольство не обращались.

Напомним, 15 человек погибли во время беспорядков, которые охватили Папуа-Новую Гвинею. В ночь на 11 января Пауэс Паркоп, который является глава столицы Папуа – Новой Гвинеи города Порт-Морсби, сообщил о беспорядках. Они начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. Они выступили против вычетов из их зарплат. На митинг вышли более 200 человек.

Читайте также:

Американцы массово отправились в Казахстан

Стало известно, сколько стоил самый дорогой зарубежный тур в 2023 году

Из московского аэропорта более 13 часов пассажиры не могут вылететь на Шри-Ланку
#туризм
#путешествие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Милонов попросил МВД проверить рекламу отсрочки от армии
12 января 2024, 09:43

Фото: iStock/zim286

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к МВД России с просьбой проверить рекламу отсрочки от армии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Отмечается, что обращение направлено главе ведомства Владимиру Колокольцеву. Депутат рассказал, что в одной из таких реклам представлено предложение о получении политического убежища в европейской стране.

Милонов выразил убеждение в том, что подобные предложения являются скрытой формой государственной измены и представляют собой распространение пропаганды, нацеленной на подрыв единства нации.

Читайте также:

В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам спецоперации

Милонов предложил создать горячую линию для желающих вернуться в РФ релокантов

Милонов заявил о необходимости усилить контроль за нарушением морали звёзд
#госдума
#мвд
#реклама
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не верю!»: Депутат Ивлев прокомментировал прекращение помощи США Украине
Депутат Ивлев цитатой Станиславского ответил на прекращение помощи США Украине
12 января 2024, 09:06

Фото: iStock/ValleraTo

Если Соединённым Штатам будет выгодно продолжение конфликта на Украине – они найдут способ продолжить спонсировать ВСУ, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 11 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекращают поставки вооружения и финансовой помощи для Вооружённых сил Украины по причине отсутствия средств.

«Пока по Станиславскому: «Не верю!». Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно», — прокомментировал ситуацию Ивлев.

При этом, Ивлев отметил, что если Соединённые Штаты действительно прекратят спонсировать ВСУ, то это станет прекрасным уроком для киевских властей, который приняли интересы своей страны и народы ради собственной выгоды.

Читайте также:

Кирби: США больше не будут снабжать Украину оружием из-за отсутствия средств

Зеленский: Отказ США дать деньги приведет к обнищанию пенсионеров

Зеленский пожаловался на отсутствие результата от замороженных активов РФ
#сша
#финансы
#поставки
#всу
#вооружения
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы
12 января 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Belus

Японские власти планируют реагировать «соответствующим образом».
Японское правительство после того, как Владимир Путин заявил, что намерен посетить Курильские острова, планируют внимательно следить за ситуацией, а также реагировать «соответствующим образом». Об этом рассказал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Я воздержусь от комментирования каждого заявления российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», - заявил Хаяси.
Он отметил, что Токио сохранит санкции против Москвы и продолжать поддержку Украины.

Напомним, Владимир Путин во время визита в Хабаровск сказал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова.

«Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно, говорят. Не был разу, к сожалению, но обязательно приеду», - пообещал Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Читайте также:

Путин посетил анимационную студию «Мечталёт» в Хабаровске

«Приблизился к США, не покидая РФ»: зачем Путин посетил Чукотку, главные заявления

Путин пообещал посетить Курильские острова
#владимир путин
#новости
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Пентагона Остин раскрыл цели ударов США по хуситам в Йемене
Глава Пентагона Остин: Цель ударов США в Йемене — беспилотники и ракеты
12 января 2024, 06:01

Фото: iStock/Tanaonte

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что целью ударов США и союзников в Йемене являлись ракеты, БПЛА и технические возможности разведки хуситов. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте американского оборонного ведомства.
«Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей», — говорится в публикации.

Остин также отметил, что удары по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене были направлены на снижение способности хуситов угрожать международной торговле и судоходству.

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

#сша
#пентагон
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макгрегор: США используют Финляндию для провокации военного конфликта с РФ
12 января 2024, 05:29

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США, размещая оружие в Финляндии, провоцируют военный конфликт с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
По словам Макгрегора, Вашингтон уже направил в Финляндию часть своих сил.

«И я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране», — говорится в публикации.

Американский военный подчеркнул, что такие действия Соединённых Штатов делают из Финляндии «магнит для нападения».

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

#сша
#россия
#финляндия
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конгрессмен Кханна: Байден должен был уведомить конгресс перед ударами в Йемене
12 января 2024, 05:16

Фото: iStock/trekandshoot

Член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявила, что президенту США Джо Байдену перед нанесением ударов по Йемену следовало уведомить конгресс о вовлечении Вашингтона в очередной конфликт.
Об этом американский политик написал на своей странице в соцсети Х.

«Президент должен был обратиться к конгрессу. Это первая статья конституции», — говорится в публикации.

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

#сша
#соцсети
#президент
#байден
#пентагон
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену
12 января 2024, 05:01

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Российская Федерация запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России со ссылкой на постоянное представительство РФ при Организации Объединённых Наций.
Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил нанесение Америкой и её союзниками — Великобританией, Австралией, Нидерландами, Канадой и Бахрейном — ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Операцию он назвал ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. А британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что удары по позициям хуситов в Йемене явились ничем иным, как «ограниченным, необходимым и пропорциональным действием в рамках самообороны».

В свою очередь, член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кухум сообщил, что повстанцы в ответ атаковали американские и британские корабли в Красном море, и один из кораблей США им даже удалось потопить. Также, по его словам, атакованы военные базы США и Великобритании и связанные с ними объекты на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения «Ансар Аллах» в Йемене. Как отметили в Пентагоне, было атаковано около 10 объектов хуситов, в первую очередь — центры производства дронов и склады оружия. Авиаудары, в частности, наносились по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.

Читайте также:

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену
#россия
#сша
#оон
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф