США и Великобритания обстреляли свыше 10 объектов йеменских хуситов

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Военные США и Великобритании нанесли удары по более чем 10 объектам йеменских хуситов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что для нанесения ударов были выбраны именно те объекты, поражение которых позволит ослабить возможности хуситов к обстрелу иностранных судов в Красном море.
Собеседники телеканала уточнили, что американскими и британскими военными были обстреляны радиолокационные системы, склады с вооружением и площадки для запуска беспилотников и ракет на территории Йемена.
Удары со стороны военных армии США наносились с самолётов, кораблей и атомной подлодки, которая находится в водах Красного моря с 23 ноября 2023 года.
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Собеседники телеканала уточнили, что американскими и британскими военными были обстреляны радиолокационные системы, склады с вооружением и площадки для запуска беспилотников и ракет на территории Йемена.
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Анастасия Чинкова