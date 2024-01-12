США и Великобритания обстреляли свыше 10 объектов йеменских хуситов

Российская Федерация запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России со ссылкой на постоянное представительство РФ при Организации Объединённых Наций.