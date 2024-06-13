Песков: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ

Фото: сайт Кремля
Россия будет и далее работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на продолжение взаимоотношений двух государств в русле партнерства и союзничества. Песков добавил, что в этом наверняка заинтересована и Армения.
Пресс-секретарь главы российского государства заключил, что каждая страна определяет собственные приоритеты.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что выход Армении планируется по причине того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который не создает безопасность для государства.
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Пресс-секретарь главы российского государства заключил, что каждая страна определяет собственные приоритеты.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что выход Армении планируется по причине того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который не создает безопасность для государства.
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Екатерина Коршунова