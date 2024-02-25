«Не рухнет»: Лукашенко высказался о решении Армении заморозить участие в ОДКБ

Фото: Сайт Кремля
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в ОДКБ.
Ранее Пашинян заявил, что армения замораживает своё членство в ОДКБ, поскольку Договор о коллективной безопасности в отношении страны не был выполнен. Однако в секретариате организации заявили, что не получали официальных заявлений от Еревана. В настоящее время Россия продолжает воспринимать Армению, как участницу ОДКБ, но ждёт объяснения от властей.
Лукашенко заявил, что также не получал официальных заявлений от Армении или ОДКБ о выходе страны из организации. При этом отметил, что, если страна хочет выйти, но ОДКБ без неё не рухнет.
Вместе с тем Лукашенко предполагает, что Пашинян сделал поспешное и эмоционально заявление. Он призвал его подумать над этим решением, поскольку выйти из ОДКБ довольно легко, а вот вернуться обратно – уже сложнее.
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Лукашенко заявил, что также не получал официальных заявлений от Армении или ОДКБ о выходе страны из организации. При этом отметил, что, если страна хочет выйти, но ОДКБ без неё не рухнет.
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Анастасия Чинкова