МИД РФ: Бюджет ОДКБ потребует корректировки после отказа Армении от взноса

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В министерстве иностранных дел заявили о необходимости внесения корректировок в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такая необходимость возникла в связи с тем, что Армения отказалась сделать очередной взнос в бюджет.
Об этом РИА Новости рассказали в МИД РФ. В настоящее время прорабатывается соответствующий проект решения Совета ОДКБ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речи о перераспределении взносов не идёт. Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван решил воздержаться от финансирования организации.
В МИД России уточнили, что Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ по каким-то параметрам сократили свою расходную часть. В первую очередь за счет отзыва Ереваном или не назначения на квотные должности своих сотрудников в отдельных структурах. В ведомстве пояснили, что Секретариат ОДКБ использует имеющиеся резервы, поэтому работа организации продолжится в штатном режиме.
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Александр Бойцов