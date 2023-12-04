Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке 

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам Европы все труднее палить деньги в бездонной украинской бочке. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. В Евросоюзе также назревает кризис из-за Украины. Этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Читайте также:
СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ
Екатерина Коршунова