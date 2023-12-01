В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ

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Кризис назревает в Евросоюзе из-за Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Европейские парламентарии обеспокоены тем, что на саммите Орбан может держать Евросоюз «в заложниках», поскольку все крупные стратегические решения в ЕС принимаются единогласно. Отмечается, что дипломаты Европы ищут способы по избежанию вето со стороны Венгрии.
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