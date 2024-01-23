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Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на обстрелы Донецка

23 января 2024, 13:09
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Ракетные удары российских войск по военным объектам и инфраструктуре в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрелы ВСУ Донецка. Это самостоятельные военные операции, заранее планируемые командованием ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выступая на традиционной встрече с журналистами, он также напомнил, что российские войска, в отличие от ВСУ, не подвергают атакам жилые дома и социальные учреждения, нанося удары только по предприятиям военно-промышленного комплекса, складам, военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Харькову были повреждены строения в местах расположения иностранных наёмников. По сообщению харьковского мэра Игоря Терехова, в городе прозвучало не менее восьми взрывов. Подверглись ракетным атакам также военные объекты на территории Киева.

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«Идут вперёд»: В Австрии испугались успехов ВС РФ на полях СВО
Райснер: ВС РФ планомерно продвигаются вперед по всей линии фронта
23 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы РФ шаг за шагом продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью для NTV.
«Русские планомерно идут вперед. Они продвигаются метр за метром», — прокомментировал ситуацию Райснер.

По его словам, давление, которое российские военные оказывают на противника, можно описать как колоссальное. Австрийский полковник считает, что у ВС РФ достаточно ресурсов и для того, чтобы прорвать фронт на специальной военной операции.

Он также убеждён, что Вооружённые силы Украины не смогут реализовать новое контрнаступление в 2024 году.

Напомним, первое контрнаступление ВСУ, которое в прессе преподносилось с большим размахом, началось в июне 2023 года, продлилось несколько месяцев и с треском провалилось.

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На свалке в ДНР обнаружили выброшенную гуманитарную помощь для бойцов СВО
Гумпомощь для бойцов СВО нашли на свалке на границе ДНР и Ростовской области
23 января 2024, 10:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В ДНР, на границе с Ростовской областью, на свалке обнаружили гуманитарную помощь участникам СВО. Об этом порталу 161.ru сообщил волонтёр Александр Закутний.
По его словам, гуманитарный груз был обнаружен на свалке в Амвросиевке. Там находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, медицинские препараты.

Также Закутний сообщил, что вместе с товарами для бойцов были обнаружены письма, которые дети отправили участникам спецоперации.

Волонтёр убеждён, что гуманитарный груз был выброшен кем-то намеренно, поскольку затем он был целенаправленно скатан с помощью трактора и бульдозера.

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«Европа в панике»: Союзники Киева осознали, что ВСУ не в состоянии противостоять ВС РФ
WS: Союзники Киева впали в панику из-за давления ВС РФ на ВСУ
23 января 2024, 10:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Союзники Киева впали в панику из-за давления российской армии на Вооружённые силы Украины, об этом написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«Европейские и американские союзники Зеленского, все еще заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», — прокомментировал ситуацию Брайен.

Он также отметил, что на Запада безумно боятся возможного вооружённого конфликта с Россией, в случае её победы на полях специальной военной операции. Именно поэтому страны-члены Североатлантического альянса всеми силами стараются усилить военный потенциал организации.

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МО РФ: Инженеры ВС РФ проделали проходы в минных заграждениях ВСУ под Купянском
23 января 2024, 08:50

Фото: istockphoto/NazariyKarkhut

Военные инженеры Западной группировки войск ВС РФ проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По словам командира инженерно-сапёрного взвода с позывным Дальний, российские сапёры ведут работы по освобождению местности от мин советского производства, а также обезвреживают прочие взрывоопасные предметы, которые невозможно извлечь из земли. Офицер отметил, что такие предметы очень опасны для пехоты и боевой техники и серьёзно затрудняют наступательные операции.

Дальний также рассказал, что сапёрам порой приходится работать в 300-400 метрах от позиций противника, но все мины удаётся либо успешно снять, либо подорвать специальными зарядами. Также для создания безопасных проходов в минных полях российские инженерные войска используют установки дистанционного разминирования УР-83П и УР-77.

В министерстве обороны также добавили, что при отступлении украинцы часто оставляют различные мины-ловушки и прочие «сюрпризы»: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.

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В Киеве во вторник утром на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
23 января 2024, 08:37

Фото: istock / Harry Wedzinga

В Киеве сработали средства противовоздушной обороны. Об этом сообщают в столичной военной администрации, передает ТАСС.

«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — информирует телеграм-канал администрации.
Позже информацию о взрывах в городе подтвердил Мэр Киева Виталий Кличко, он призвал не покидать укрытий.

Также городская областная военная администрация сообщила о работе в регионе систем ПВО и о возгорании в Святошинском районе Киева.

Сейчас сигналы воздушной тревоги включились по всей территории Украины.

Ранее в Британии раскрыли причину предстоящего увольнения главкома ВСУ Залужного. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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Французский наемник опубликовал фото с оружием с Украины
Француз Дрион из харьковского списка на Украине замечен на фото с оружием
23 января 2024, 07:45

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Французский наемник Алексис Дрион, чье имя внесено в списке тех, кто находился в Харькове во время удара Вооруженных сил России по расположению иностранных наемников, присутствовал на Украине и был замечен на фото с оружием в руках. Об этом информирует РИА Новости.

«Дрион действительно был на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в социальной сети Facebook*», — сообщает издание.
Последние сообщения на странице было опубликовано в июне 2023 года. Известно, что профиль создан еще в 2011 году. На странице, в основном, размещены фотографии с минимумом текста. Дрион, согласно списку, который подготовили французские волонтеры из организации SOS Donbass, родился 13 июня 1986 года.

Ранее сообщалось, что приговоренный к смертной казни британский наёмник вернулся в зону СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Британии раскрыли причину предстоящего увольнения главкома ВСУ Залужного
Эксперт Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за краха ВСУ на фронте
22 января 2024, 22:45

Фото: iStock/Silent_GOS

Главкома украинской армии Валерия Залужного хотят заменить на начальника ГУР Минобороны Украины Украины Кирилла Буданова из-за катастрофического положения ВСУ на передовой. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ", — заявил Меркуриус в своем блоге на YouTube.

По его словам, замена Залужного может произойти и из-за давнего конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом эксперт подчеркнул, что разведка не имеет опыт, которым обладает Залужный.

20 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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В Раде обвинили украинских командиров в смерти 16 солдат ВСУ
Экс-депутат Рады Мосийчук: из-за халатности командиров погибли 16 бойцов ВСУ
22 января 2024, 21:08

Фото: iStock/Olena_Z

Шестнадцать бойцов ВСУ погибли при российском ударе в Запорожье из-за халатности украинского командования. Так считает бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.
«С 20 на 21 января ночью из-за халатности командования 110 омбр от удара российских ракет погибло 16 военных и еще более 20 находятся под завалами в городе Мирноград», — написал Мосийчук в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что массовое скопление людей в зоне боевых действий строго запрещено. И отметил, что именно украинские офицеры виновны в смерти большого числа военных из-за своих бессмысленных действий.

Напомним, в ноябре 2023 года ВС РФ нанесли мощный ракетный удар оп месту скопления украинских военных в Запорожье. Там проходила церемония награждения личного состава ВСУ. По данным СМИ, в результате российского удара погибли высокопоставленные военные ВСУ.

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При штурме Авдеевки геройски погиб командир 9-ой роты бригады «Пятнашка»
22 января 2024, 20:40

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В зоне спецоперации при штурме Авдеевки геройски пошиб командир 9-й штурмовой роты Интербригады «Пятнашка» с позывным «Микич». С ним также погиб его боевой товарищ «Цалык». Об этом сообщает военкор Павел Кукушкин.
Согласно сообщению, при штурме Авдеевки «Микич» находился на линии соприкосновения и руководил своим подразделением прямо из окопа. Несмотря на гибель командира, российским военным удалось выбить противника с занимаемых позиций и взять укрепрайон. В настоящее время наступление ВС РФ на авдеевском направлении продолжаются.

Похороны «Микича» состоялись 22 января. С ним пришли проститься сотни людей, не только военных, но и гражданских.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов пояснял, что взятие Авдеевки позволит российским войскам успешно развивать наступление дальше, за пределы республик Донбасса.

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