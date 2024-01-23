Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на обстрелы Донецка

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Ракетные удары российских войск по военным объектам и инфраструктуре в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрелы ВСУ Донецка. Это самостоятельные военные операции, заранее планируемые командованием ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что в результате ударов по Харькову были повреждены строения в местах расположения иностранных наёмников. По сообщению харьковского мэра Игоря Терехова, в городе прозвучало не менее восьми взрывов. Подверглись ракетным атакам также военные объекты на территории Киева.
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Александр Бойцов