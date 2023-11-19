В Госдуме назвали закрытие Финляндией КПП проявлением русофобии

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Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал проявлением русофобской политики решение финских властей закрыть четыре из восьми контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Он напомнил финнам пословицу о том, что «без брата проживешь, а без соседа — нет.
Парламентарий в беседе с РИА Новости выразил сожаление по поводу того, что Хельсинки встали на путь откровенной русофобии и пренебрегли многолетними дружественными отношениями, которые сложились между двумя странами. Разрыв исторических, экономических и гуманитарных связей с Россией ни к чему хорошему Финляндию не приведет, заключил Шеремет.
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