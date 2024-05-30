Песков: визит Путина во Вьетнам готовится

Фото: сайт Кремля
Визит во Вьетнам планирует нанести президент России Владимир Путин. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», – сказал Песков.
Перед этим замглавы российского МИДа Андрей Руденко сообщал журналистам о продвинутой фазе подготовки визитов Путина во Вьетнам и в КНДР.
В сентябре прошлого года официальный визит в Россию наносил глава КНДР Ким Чен Ын. Лидеры встретились на космодроме Восточный. Они обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Также Ким Чен Ын пригласил Путина посетить республику.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме отложили переговоры с Евросоюзом, готовясь к визиту президента России. Сам же Путин говорил о динамичном развитии отношений Вьетнама и РФ. В частности, отмечалось укрепление безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Никита Кротов