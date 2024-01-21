Россиянин посетил Вьетнам и решил, что там отвыкли от туристов

Фото: istockphoto/Javier Dall
Российский турист посетил Вьетнам и остался недоволен сервисом.
Свои впечатления турист рассказал порталу «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Россиянин Иван решил жить в отеле в самом центре Нячанга. Персонал был гостеприимным, но обслуживание было не самым лучшим.
По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.
Ранее российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой. Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».
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По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.
«Сама страна очень милая и уютная, но от туристов там отвыкли, как мне кажется», —сказал в заключении путешественник.Путешественник отметил, что вьетнамцы очень добрые и приветливые, к россиянам относятся уважительно.
Ранее российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой. Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».
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Мария Фирсова