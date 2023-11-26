Россиянин рассказал о поездке во Вьетнам: «Тараканы бегают по номерам отелей»

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Российский тревел-блогер Алексей Кутовой отправился во Вьетнам и назвал несколько особенностей этой страны, к которым сложно привыкнуть.
Своими впечатлениями блогер поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на «Дзене».
Во Вьетнаме много огромных крыс и тараканов, по словам Кутового. Он добавил, что крысы «спокойно бегают по своим делам», не нападая на людей.
Тревел-блогер остался недоволен большим количеством курящих людей в помещениях, хаотичным движением на дорогах и сильной любовью местных жителей к караоке.
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Во Вьетнаме много огромных крыс и тараканов, по словам Кутового. Он добавил, что крысы «спокойно бегают по своим делам», не нападая на людей.
«А вот тараканы... Здесь они очень большие (5-7 см), и они умеют летать. Однажды на улице в Хошимине мне на шею приземлился такой. Ничего опасного, просто жутко неприятно и внезапно»,-вспоминает блогер.Алексей Кутовой рассказывает, что тараканы бегают по номерам отелей, способны залезть в чемодан. В отелях, где останавливался блогер, были грязь, плесень и даже следы плевков.
Тревел-блогер остался недоволен большим количеством курящих людей в помещениях, хаотичным движением на дорогах и сильной любовью местных жителей к караоке.
«Они поют дома по вечерам, празднуют дни рождения, отдыхают шумными компаниями и даже поют в одиночку. Все это с микрофоном в руке. Петь, как правило, не умеют. В 80% случаев слышишь ужасный вой, но искренний, глубинный», — рассказал россиянин.Читайте также:
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Мария Фирсова