Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в марте 2022 года не было обсуждений мирных инициатив между Россией и Украиной.
Он задал встречный вопрос, указав на высказывания лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и бывшего британского премьера Бориса Джонсона.
В марте 2022 года в Стамбуле прошли первые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада. Несмотря на это, стороны не достигли соглашения. Президент РФ Владимир Путин отметил, что к тому моменту участники конфликта были близки к договоренности.
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«Что тогда обсуждали господа Арахамия и Джонсон?» — цитирует Пескова журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
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Артем Кузьмин