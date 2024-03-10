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Песков задал Шольцу вопрос по поводу мира на Украине

У Пескова появились вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре с Украиной
10 марта 2024, 16:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в марте 2022 года не было обсуждений мирных инициатив между Россией и Украиной.
Он задал встречный вопрос, указав на высказывания лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

«Что тогда обсуждали господа Арахамия и Джонсон?» — цитирует Пескова журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли первые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада. Несмотря на это, стороны не достигли соглашения. Президент РФ Владимир Путин отметил, что к тому моменту участники конфликта были близки к договоренности.

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В США раскрыли, каким будет ответ на ядерный удар РФ по Украине
NYT: в случае применения Россией ЯО на Украине США готовили неядерный ответ
10 марта 2024, 15:55

Фото: istockphoto/solarseven

В период ожидания возможного применения Россией ядерного оружия против Украины, США рассматривали вариант ответного неядерного удара.
Об этом 10 марта пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.

Представители администрации отметили, что ответ США должен быть неядерным. Тем не менее, они также подчеркнули, что требуется сила реакции, возможно, вплоть до обычной атаки на подразделения, которые могли бы применить ядерное оружие.

Ранее телеканал CNN сообщил, что с конца 2022 года США готовились к возможному ядерному удару России по Украине, хотя Вашингтон не располагал разведданными, подтверждающими мобилизацию ядерных сил РФ.

Источники также утверждали, что администрация президента США разработала план действий в случае «ядерной паники», включая ответные меры на подготовку к применению ядерного оружия и действия в случае реального ядерного удара.

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#ядерное оружие
#рф
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Названо число российских машин в Литве, которым грозит конфискация
В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами
10 марта 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Власти Литвы могут конфисковать автомобили с российскими номерами, которые находятся на территории страны. Об этом сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене в эфире радио LRT.
По ее словам, таких автомобилей насчитывается около 50-ти.

Прежде сообщалось, что Литва будет конфисковать авто с российскими номерами. Мера действует с марта текущего года. Владельцы машин могут перерегистрировать номера или покинуть страну, сообщали власти.

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Италия выступила против отправки военных НАТО на Украину
МО Италии: Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО про войска на Украине
10 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Франция с Польшей не могут говорить от имени НАТО, когда рассуждают об отправке военных на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, приводит его слова La Stampa.
Министр уверен, что появление на Украине военных НАТО перекроет все пути к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Он также отметил, что это приведет к неминуемой эскалации кризиса.

Крозетто призвал думать о том, как установить мир путем переговоров, а не через отправку вооруженных сил.

Напомним, Франция намеревалась создать альянс стран, которые будут готовы отправить своих военных на Украину для участия в боевых действиях.

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#наемники
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«Кровавый позор». Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Украине
Мария Захарова: Байден невольно признал кровавый позор США на Украине
10 марта 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден в интервью перепутал Ирак и Афганистан с Украиной, заявив, что Штатам «не стоило туда лезть». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это было непросто оговоркой, а подсознательным признанием того, что для всех очевидно — кровавого позора Вашингтона на Украине.
В своём телеграм-канале спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала слова американского президента о серьёзной ошибке, допущенной его страной. По обыкновению всё перепутав, Байден заявил, что Америке не следовало лезть на Украину во время охоты за главарём международной террористической группировки «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном.

Российский дипломат считает, что это была вовсе не обычная для американского президента оговорка. Просто Байден не смог удержать в себе то, что просится наружу и уже давно стало для всех очевидным. США кроваво опозорились с украинским проектом, написала Мария Захарова.

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#украина
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Политолог Купчан назвал причину, по которой НАТО не отправит войска на Украину
Berliner Zeitung: НАТО не отправит войска на Украину из-за риска войны с Россией
10 марта 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Североатлантический альянс не решится направить свои войска на Украину. Слишком высок риск полномасштабного военного столкновения с Россией.
Такое мнение высказал сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он отметил, что страны Североатлантического альянса с самого начала украинского конфликта проявляли разумную осторожность, чтобы избежать эскалации и прямого столкновения НАТО и России.

Политолог именно поэтому считает маловероятным непосредственное вмешательство блока в военные действия, как и то, что немецкие, польские или французские войска будут отправлены на Украину. Также он добавил, что слова французского президента Макрона о вводе иностранного контингента в зону конфликта не стоит воспринимать всерьёз.

Кроме того, по мнению Купчана, никакое западное вооружение, включая ракеты Taurus, а также танки Abrams и Leopard, не помогут Украине вытеснить российские войска.

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На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании
10 марта 2024, 12:01

Оформление документов для назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началось. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада».
О том, что Залужный займет должность посла впервые сообщили в украинском дипломатическом ведомстве в четверг.

Соответствующие кадровые перестановки были одобрены президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ряд западных СМИ прежде связывал отставку Залужного с его конфликтом с Зеленским. В одном из интервью, главком ВСУ заявил, что ситуация на линии фронта складывается тупиковая для украинской армии, с чем президент Украины не согласился.

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Ватикан объяснил слова Папы римского Франциска о белом флаге для Украины
10 марта 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Папа римский Франциск, говоря накануне о «белом флаге для Украины», имел ввиду перемирие, а не капитуляцию Киева. Об этом заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
Комментируя выступление понтифика, в котором он назвал Украину «терпящей поражение», сотрудник пресс-службы руководящего центра Римско-католической церкви поспешил объяснить, что Папа римский ни в коем случае не призывал Киев сдаться. Он сослался на слова понтифика, сказанные о другом конфликте, о том, что «переговоры никогда не являются капитуляцией», передаёт издание Vatican News.

Папа использовал образ белого флага как призыв к прекращению огня, перемирие, которое может быть достигнуто благодаря смелости переговоров, уточнил официальный представитель Ватикана. Бруни также подчеркнул, что глава Римско-католической церкви привержен идее поиска мира дипломатическими средствами.

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В США успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A
Stratolaunch LLC: гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A прошел испытания
10 марта 2024, 11:39

Фото: iStock/Mr_Bendoen

Компания Stratolaunch LLC объявила об успешном проведении первого управляемого полета гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1) в рамках программы ВМС США по разработке гиперзвуковых полетов.
В ходе испытаний TA-1 продемонстрировал безопасный спуск с воздуха, активацию двигателя, разгон, набор высоты и контролируемую посадку на воду.

«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — говорится в официальном сообщении.
Ранее компания RTX провела успешные испытания микроволновой пушки CHIMERA, способной отслеживать и атаковать воздушные объекты на тактически значимых расстояниях.

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#сша
#испытания
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В США назвали повод для выхода страны из НАТО
Сенатор Ли: США должны выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину
10 марта 2024, 10:34

Фото: istockphoto/rarrarorro

Если союзники решат ввести войска на Украину, Соединённые Штаты должны выйти из Североатлантического альянса. Об этом заявил американский сенатор от штата Юта Майк Ли.
В своей статье для издания The American Conservative он пишет, что европейские страны-участники блока не имеют права втягивать Вашингтон в потенциальный ядерный конфликт.

Мы должны провести чёткую красную линию с НАТО: либо США, либо Украина. Если союзники направят туда войска, мы должны полностью выйти из альянса», — заявил сенатор.

Он также добавил, что решение, которое способно привести к полномасштабной мировой войне, не должно приниматься транснациональными элитами, которые не подотчётны ни одному государству и ли его гражданам. Кроме того, по мнению Ли, Украину не следует рассматривать в качестве кандидата на вступление в НАТО, так как она не подходит ни по одному из параметров.

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#сша
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#страны
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