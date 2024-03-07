Песков высказался относительно назначения Залужного послом Украины в Лондоне

Фото: сайт Кремля
Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России. Об этом заявил Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков считает, что на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации данное назначение не повлияет никаким образом.
Интересно также высказывание депутата Государственной думы РФ Алексея Чепа по поводу назначения Залужного. Депутат уверен, что таким образом действующий президент Украины решает вопрос внутренней конкуренции на политической арене страны. По недавним опросам украинских граждан стало ясно, что они готовы отдать свои голоса за Валерия Залужного в случае проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время.
Популярность экс-главкома ВСУ вынудила Зеленского найти для него другой пост.
При этом мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что «убрать Залужного с поста главнокомандующего ВСУ было огромной ошибкой».
Читайте также:
Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года
Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Залужного ошибкой
Интересно также высказывание депутата Государственной думы РФ Алексея Чепа по поводу назначения Залужного. Депутат уверен, что таким образом действующий президент Украины решает вопрос внутренней конкуренции на политической арене страны. По недавним опросам украинских граждан стало ясно, что они готовы отдать свои голоса за Валерия Залужного в случае проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время.
При этом мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что «убрать Залужного с поста главнокомандующего ВСУ было огромной ошибкой».
Читайте также:
Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года
Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Залужного ошибкой
Мария Федоровцева