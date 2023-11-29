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Европа может обеспечивать себя всем необходимым без участия России, однако, покупая втридорога у других государств, она теряет свою конкурентоспособность. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Европа может обойтись без закупок российского сырья и продуктов, однако это приводит в упадок её экономику и ведёт к падению конкурентоспособности.
Именно поэтому, отметил Песков, российские товары пользуются популярностью и продолжают закупаться странами Европы в обход санкционных ограничений.
Многие европейские государства начали осознавать, что антироссийские санкции оказали более негативное влияние не на страну, против которой направлены, а на их авторов. Из-за ограничений в отношении России экономика стран Европы пришла в упадок, поскольку государствам приходится производить более дорогие закупки у других стран. В связи с этим Германия и Чехия уже призвали полностью отменить санкционные ограничения или вынесли конкретную продукцию из-под санкций, поскольку в этом есть острая нужда.
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Именно поэтому, отметил Песков, российские товары пользуются популярностью и продолжают закупаться странами Европы в обход санкционных ограничений.
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Анастасия Чинкова