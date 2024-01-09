В центре «ЖКХ контроль» напомнили, куда обращаться при отсутствии тепла в квартире

Фото: IStock/nikkimeel
Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур напомнил, что для оперативного решения проблемы жители должны обращаться в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) как только заметили проблемы с отоплением в квартире. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«У нас работает ЕДС, можно позвонить ещё в 112, они переведут в нужный отдел и передадут информацию о происшествии. Но надо сразу сообщать о проблеме, потому что если один человек позвонил и сообщил, то, возможно, у него с батареями что-то не так, но когда весь дом звонит и жалуется на холод в квартирах, проблему приедут решать оперативно», — сказал он.Эксперт также подчеркнул, что проблема всех аварий – старые трубы времён СССР. Мамчур отметил, что их проверяют на протечки каждый год, но предугадать сильные перепады температур сложно. Однако он также отметил, что следователи должны проверить, все ли выделенные на подготовку к отопительному сезону деньги были потрачены по назначению.
«Есть программы, есть выделение денег, есть тариф, в котором закладывается модернизация. Надо проверять, как используются деньги и действительно ли они доходят до работ», — сказал он.Напомним, что котельная находится на закрытой территории Климовского патронного завода, она принадлежит частным владельцам. Ранее Андрей Воробьев заявил, что информация об остановке котла в микрорайоне Климовск поступила в ЕДС спустя 7 часов. Сейчас достигнута договорённость о передаче котельни в муниципальное управление для дальнейшей эксплуатации. Благодаря работе аварийных бригад со всего Подмосковья тепло, электричество и горячая вода начали возвращаться в дома на Октябрьской площади и улице Заводская в Подольске.
Читайте также:
В Кремле оценили работу властей Подмосковья над восстановлением отопления
До конца дня в Солнечногорске планируют решить вопрос с отоплением
В Находке более шести тысяч человек остались без тепла из-за аварии