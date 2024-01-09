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В центре «ЖКХ контроль» напомнили, куда обращаться при отсутствии тепла в квартире

Эксперт «ЖКХ контроль» Мамчур объяснил, куда жаловаться на холод в квартире
09 января 2024, 13:02
Фото: IStock/nikkimeel

Фото: IStock/nikkimeel

В подмосковном Дмитрове в 22 жилых дома вернули отопление и горячую воду, ещё в восьми работы продолжаются. Об этом сообщили в горокруге.
Напомним, проблемы с отоплением и электроснабжением на фоне морозов возникли в ряде округов Московской области. Тепла в микрорайоне Климовск в Подольске нет с ночи 4 января. По словам властей, в муниципалитете произошёл прорыв теплотрассы. На территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов.

Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур напомнил, что для оперативного решения проблемы жители должны обращаться в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) как только заметили проблемы с отоплением в квартире. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».

«У нас работает ЕДС, можно позвонить ещё в 112, они переведут в нужный отдел и передадут информацию о происшествии. Но надо сразу сообщать о проблеме, потому что если один человек позвонил и сообщил, то, возможно, у него с батареями что-то не так, но когда весь дом звонит и жалуется на холод в квартирах, проблему приедут решать оперативно», — сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что проблема всех аварий – старые трубы времён СССР. Мамчур отметил, что их проверяют на протечки каждый год, но предугадать сильные перепады температур сложно. Однако он также отметил, что следователи должны проверить, все ли выделенные на подготовку к отопительному сезону деньги были потрачены по назначению.
«Есть программы, есть выделение денег, есть тариф, в котором закладывается модернизация. Надо проверять, как используются деньги и действительно ли они доходят до работ», — сказал он.
Напомним, что котельная находится на закрытой территории Климовского патронного завода, она принадлежит частным владельцам. Ранее Андрей Воробьев заявил, что информация об остановке котла в микрорайоне Климовск поступила в ЕДС спустя 7 часов. Сейчас достигнута договорённость о передаче котельни в муниципальное управление для дальнейшей эксплуатации. Благодаря работе аварийных бригад со всего Подмосковья тепло, электричество и горячая вода начали возвращаться в дома на Октябрьской площади и улице Заводская в Подольске.

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#горячая тепло
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В Москве умер писатель Харитонов
09 января 2024, 13:17

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».
SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Марк Харитонов писатель и поэт, автор десяти повестей, семи романов, четырёх сборников рассказов. Он является обладателем французской литературной премии за лучшую иностранную книгу (1997) и премии «Русский Букер» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1992).

Его прозу и эссе переводили на английский, французский, чешский, немецкий, голландский, португальский, китайский, японский, шведский, сербский и венгерский языки.

Он переводил произведения немецких классиков: Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафки, Германа Гессе.

Ранее сообщалось о смерти известного учёного, академика РАН, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона. Он скончался на 78-м году жизни. Об сообщается на сайте института. Учёный умер 5 января 2024 года.

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#новости
#общество
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В дачном поселке Металлург повысили надежность электроснабжения
09 января 2024, 12:57

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики повысили надежность электроснабжения дачного поселка в городском округе Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Балашихе специалисты «Мособлэнерго» заменили в подстанции ТП-623 трансформатор на агрегат 400 кВА с улучшенными техническими характеристиками.


«Электрообъекты потребительского дачного кооператива «Металлург» были переданы в 2023 году на баланс «Мособлэнерго» в рамках программы по консолидации сетей. Выполненные работы в подстанции улучшили качество подачи электроэнергии в дома, расположенные на ул. Цветной, Западной, Островского и Мира», — подчеркнули в ведомстве.


Стоит отметить, что за прошлый год «Мособлэнерго» приняло на баланс электросети более 500 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений в рамках программы по консолидации электросетевых объектов СНТ.


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В центре «ЖКХ контроль» напомнили, куда обращаться при отсутствии тепла в квартире

Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России

В Дмитрове коммунальные службы оперативно устраняют аварию на теплосетях города
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#качество
#снт
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#коммунальные службы
#подмосковье
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В Кремле оценили работу властей Подмосковья над восстановлением отопления
Песков: службы Подмосковья усиленно работали над восстановлением отопления
09 января 2024, 12:51

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Подмосковья и коммунальные службы максимально стараются, чтобы восстановить отопление в жилых домах, однако где-то сделать это оперативно невозможно.
По его словам, все службы Московской области сразу после коммунальной аварии приступили к ее ликвидации.

«Все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме», — отметил Песков.

Он отметил, что для обновления систем ЖКХ прикладываются титанические усилия. Однако, по его словам, за 10-15 лет полностью обновить трубы не представляется возможным.

Песков также добавил, что в дополнительных поручениях президента России Владимира Путина нет необходимости, так как местные власти справляются самостоятельно.

Также Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено.

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#жкх
#трубы
#теплоснабжение
#аварии
#дома
#коммунальные службы
#песков
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39 тюбинговых горок функционируют на территории Московской области
09 января 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Для жителей Подмосковья этой зимой оборудовали 39 тюбинговых горок. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В подмосковных парках расположено 11 тюбинговых спусков и 28 на различных общественных пространствах.


«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок. 11 из них расположены в областных парках, ещё 28 – на других общественных территориях», – поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

Также он добавил, что полный список мест, которые обустроены тюбингами можно найти на сайте министерства благоустройства Московской области.

Стоит отметить, что в этом году было значительно увеличено количество парковых зон с различными зимними активностями.

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Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России
Песков: в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах РФ будет налажено
09 января 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что работа по устранению проблемы продолжается, работники экстренных служб круглые сутки занимаются данным вопросом. При этом Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин провел разговор с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах.

Ранее сообщалось, что Путин поручил компании «Россети» и главе МЧС Александру Куренкову принять все возможные меры для обеспечения жителей российских регионов теплом и электричеством в штатном режиме.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

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#мчс
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#аварии
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На Старый Новый Год в Москву и Подмосковье вернутся морозы
Синоптик Шувалов предупредил о возвращении морозов в Москву и Подмосковье
09 января 2024, 12:32

Фото: IStock/Makovsvet

Морозы до 20 градусов придут в Москву и Московскую область уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в среду и четвергу будет две волны потепления. Сразу после этого температура опустится до -20 градусов в столице и до -23 градусов в регионе.
«В среду и четверг будут рывки температуры и давления, будет два потепления. Первое – в ночь на среду, второе – в ночь на четверг и утром. Ночная температура будет порядка нуля градусов, что нетипично, ведь днём она будет понижаться. В среду – до минус 12-13 градусов, в четверг до -14», — сказал Шувалов.
Уже в пятницу 12 января столбики термометров по ночам начнут опускаться до -15…-20 градусов. Это продлится до воскресенья, 14 января.
«В пятницу, субботу и воскресенья температура опустится на ночь до минус 15-20 в Москве, и до минус 22-23 по области. Дневная температура будет порядка 10-15 градусов мороза, а это на 10 градусов ниже обычного», — заметил эксперт.
Синоптик подчеркнул, что согласно климатическим справочникам, такого «яростного начала января» не было с 1987 года.

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#эксперт
#ночь
#температура
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В Дмитрове коммунальные службы оперативно устраняют аварию на теплосетях города
09 января 2024, 12:24

Фото: Евгений Рой

Коммунальные службы Дмитрова оперативно устраняют аварию на теплосетях города и завершат работы в кратчайшие сроки. Об этом сообщил корреспондент.

В Дмитрове в ночь с 8 на 9 января произошла утечка в теплоснабжающей сети микрорайона Космонавтов. На данный момент специалисты для выполнения работ была приостановили подача отопления и горячего водоснабжения, а также коммунальные службы города оперативно устраняют аварию на теплосетях.


«Обнаруженную утечку на теплосетях аварийная бригада оперативно ликвидировала.Но специалисты выявили еще одну, между 19-м и 21-м домами. Ее сейчас также ремонтирует коммунальная бригада. На месте ход ремонтных работ контролирует глава Дмитровского округа Илья Поночевный» , — отметил заместитель главы администрации Дмитровского округа Сергей Колков.


Стоит отметить, что обо всех внештатных ситуациях жители могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 223-19-61, 8 (495) 993-95-32.


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#ночь
#илья поночевный
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#дмитровский городской округ
#отопление
#авария
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В Южной Корее приняли законопроект о запрете собачьего мяса
09 января 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Jess Wealleans

Парламент Республики Корея принял законопроект, запрещающий разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу.
Об этом пишет The Chosun Ilbo. Законопроект налагает запрет и на распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За убой собаки для получения её мяса теперь грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.).

За разведение и распространение мяса вводится наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон ($15,2 тыс.).

У законопроекта существует переходный период в три года. В течение этого периода наказания не будут применять.

Владельцы ферм, где разводят собак, и заведений общепита, где предлагают блюда из мяса собак, скотобойни, а также дистрибьюторы обязаны сообщить о своем бизнесе властям, чтобы им оказали помощь при закрытии бизнеса и для переподготовки работников.

При этом в законопроекте не предусмотрено наказание за употребление мяса собаки в пищу.

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#южная корея
#собаки
#новости
#мир
#еда
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До конца дня в Солнечногорске планируют решить вопрос с отоплением
09 января 2024, 12:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Из-за утечки на теплосети остановлена котельная ГЭМЗ и временно приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения в 52 многоквартирных домах в Солнечногорске. Об этом сообщили в администрации округа.

Сообщается, что отопления нет в домах на улицах Ленинградской, Красной, Вертлинской, Колхозной, Колхозном переулке, в д/о Лесном и в двух детских садах. В настоящее время идут работы по ликвидации неполадок и устранении проблемы.

За проведение ремонтных работ представители ООО «Газпромтеплоэнерго». Восстановить подачу отопления планируется сегодня до конца дня.

Ранее сообщалось, что утечка на теплосети от котельной образовалась в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове. По словам главы округа, для выполнения работ были приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды.

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#теплоснабжение
#солнечногорск
#отопление
#авария
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