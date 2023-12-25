Reuters: сделку по реструктуризации «Яндекса» перенесли на 2024 год

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko
Сделка по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. переносится на 2024 год. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что нидерландская Yandex N.V. является головной компанией группы «Яндекс». С прошлого года она обсуждает множество вариантов реорганизации.
По информации источника, холдинг намерен сделать так, чтобы его некоторые дочерние предприятия сохранили доступ к рынкам Запада, несмотря на имеющиеся против России санкции. При этом в «Яндексе» не стали давать каких-либо комментариев относительно процесса реструктуризации.
Ранее «Яндекс» назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой. По информации пресс-службы, такие ошибки возникают регулярно, однако специалисты сервиса их быстро находят и устраняют.
Читайте также:
«Яндекс» прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО на год
В Соцфонде сообщили, что пенсии и пособия за январь придут досрочно
По информации источника, холдинг намерен сделать так, чтобы его некоторые дочерние предприятия сохранили доступ к рынкам Запада, несмотря на имеющиеся против России санкции. При этом в «Яндексе» не стали давать каких-либо комментариев относительно процесса реструктуризации.
Читайте также:
«Яндекс» прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО на год
В Соцфонде сообщили, что пенсии и пособия за январь придут досрочно
Екатерина Коршунова