Песков: Журналиста Карлсона в России не пытались обратить в свою веру

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Американского журналиста Такера Карлсона никто не пытался обратить в свою веру, когда он находился в России, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует «РИА Новости».
«Вы знаете, Такер Карлсон — он американский журналист, и у него свое мировоззрение, с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен. И сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру», — прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, один из самых известных американских журналистов, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон прибыл в Россию в начале февраля. Сперва было не ясно, что он делает в Москве, однако, позже он сам заявил, что взял интервью у российского лидера Владимира Путина. Ролик вышел в ночь на 9 февраля и вызвал широкий резонанс как в России, так и не всём коллективном Западе.
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