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Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом

28 февраля 2024, 09:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон обвинил правительство США в раскрытии данных о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России. Об этом Карлсон рассказал в интервью блогеру Лексу Фридману.
По словам Карлсона, Сноуден не хотел, чтобы их встреча в Москве получила широкую огласку. А сам журналист заявил, что никому не сообщал о том, что виделся с экс-сотрудником спецслужб США.

Журналист возмутился, что издание Semafor получило информацию об их встрече от американских разведведомств, которые вопреки интересам Карлсона использовали эти данные.


Также Карлсон напомнил, что во время его визита в Северную Корею у него возникли проблемы с телефоном. Затем выяснилось, что его прослушивало южнокорейское правительство, которое было убеждено в поддерживании связи журналиста с Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

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Раскрыта причина русофобской истерии в США
Посольство РФ: истерия в США показывает настрой на дестабилизацию России
28 февраля 2024, 09:44

Фото: iStock/donfiore

Русофобская истерия в США показывает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Отмечается, что такая стратегия реализуется властями США в преддверии выборов президента в России.

Вместе с тем, в посольстве подчеркнули, что Вашингтон осуществляет «двуличные подходы» по правозащитной тематике. Так, американские власти, которые призывают к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, в своей стране замалчивают собственные прегрешения. В частности, речь идёт о расовой дискриминации в США, полицейском произволе, частых инцидентах с ненавистью на религиозной почве и прочем.

В посольстве утверждают, что американские журналисты также часто задаются вопросом, почему власти их страны не направляют всю свою энергию на решение внутренних проблем, например на урегулированию ситуации на южной границе.

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«Распоясавшиеся европейские сателлиты»: В РФ оценили план США послать войска на Украину
Посол Антонов: США понимают, чем чревата отправка их союзниками войск на Украину
28 февраля 2024, 08:31

Фото: istock / rarrarorro

Российский полос в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не может не понимать, чем чревата отправка западных военных на территорию Украины. Об этом пишут РИА Новости.

«Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооружённых сил на Украину», — подчеркнул Антонов.
Посол напомнил Пентагону об единственном способе предотвращения конфликтов — возвращение к принципу неделимости безопасности. Он призвал Штаты вспомнить об азах международной политики с учётом особой ответственности РФ и США.

Ранее Министр финансов Антон Силуанов предупредил Запад о последствиях перевода замороженных активов Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#рф
#антонов
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В Германии подняли истребители по тревоге из-за российского военного самолета
ВВС ФРГ подняли по тревоге истребители из-за военного самолета РФ Ил-20М
28 февраля 2024, 07:43

Фото: istock / yucelyilmaz

ВВС ФРГ подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за российского военного самолета Ил-20М. Об этом говорится в их сообщении в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — сказано в сообщении.
По данным ВВС Германии, операцию завершили без инцидентов после установления визуального контакта с воздушным судном РФ.

До этого Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования по «Северным потокам».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#самолет
#фрг
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#рф
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Глава ЦРУ рассказал членам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине
Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжести ситуации на Украине
28 февраля 2024, 04:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в ходе встречи президента Джо Байдена с лидерами конгресса США директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс проинформировал законодателей о серьезной ситуации на Украине, передает ТАСС.
«Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя», – заявила пресс-секретарь американской администрации.

По словам Жан-Пьер, Бернс донес мысль о том, что задержка с предоставлением военной помощи Киеву окажет значительное влияние на способность украинских вооруженных сил противостоять армии РФ.

Ранее NYT сообщила, что глава ЦРУ посетил Украину с тайным визитом 22 февраля.

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#россия
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Президент Украины Зеленский прибыл в Албанию
Министр иностранных дел Албании Хасани объявил о прибытии Зеленского в страну
28 февраля 2024, 04:19

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел Албании Игли Хасани сообщил, что в страну прибыл президент Украины Владимир Зеленский, говорится на странице министра в социальной сети X.
Объявляя о прибытии Зеленского, министр подчеркнул, что для него большая честь встречать президента Украины в Тиране. Украинский лидер прибыл в страну с неанонсированным визитом, цель которого не разглашается.

Согласно данным издания AFP, Зеленский намерен провести встречу с региональными лидерами в рамках организованного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа».

Ранее, 27 февраля, президент Украины посетил Саудовскую Аравию в целях обсуждения «формулы мира» ​с наследным принцем Мухаммедом ​Ибн Салман аль-Саудом.

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#европа
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Карлсон раскрыл препятствие на пути к достижению мира на Украине
Журналист Карлсон: Вашингтон препятствует переговорам России и Украины
28 февраля 2024, 03:53

Фото: iStock/Diy13

Такер Карлсон обвинил США в том, что они блокируют переговоры между Россией и Украиной, сообщается в подкасте на YouTube-канале блогера Рекса Фридмана.
Карлсон заявил, что решения американских чиновников являются препятствием для мира на Украине. По его словам, американцы «несут ответственность» за всех невинных людей, так как правительство США не разрешает провести переговоры между Россией и Украиной.

Журналист подчеркнул, что неправильно думать, будто «это борьба между (президентом России Владимиром) Путиным и (лидером Украины Владимиром) Зеленским».

«Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США», – объяснил репортер.

По словам Карлсона, российский президент пытается урегулировать конфликт на Украине.

Ранее американский обозреватель обвинил лидера США Джо Байдена в том, что тот отправил тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, чтобы разорвать соглашение с Россией.

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#россия
#украина
#сша
#переговоры
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Карлсон: Байден направил Джонсона в Киев, чтобы препятствовать переговорам с Россией
Карлсон: Байден отправил Джонсон в Киев, чтобы сорвать договоренности с Россией
28 февраля 2024, 02:29

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Такер Карлсон в рамках интервью журналисту и блогеру Рексу Фридману заявил, что президент США Джо Байден и его администрация направили тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев и сорвали стамбульские договоренности с Россией.
По словам Карлсона, политику необходимо было остановить украинского президента Владимира Зеленского и сообщить ему, что Украина не может «прийти к какому-либо соглашению с Россией».

Журналист отметил, что такое решение не поспособствовало победе Украины, а, напротив, создало множество проблем и потерь. Он охарактеризовал такие меры как преступление перед моралью.

В ноябре 2023 года лидер фракции украинской партии «Слуги народа» Давид Арахамия признал, что именно Джонсон саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года.

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#сша
#журналист
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#россия
#украина
#джозеф байден
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Белый дом охарактеризовал Авдеевку как критически важный город для ВСУ
Пресс-секретарь Белого дома: Авдеевка представляет чрезвычайную важность для ВСУ
28 февраля 2024, 01:36

Фото: iStock/lucky-photographer

После заявлений украинских и западных политиков о том, что Авдеевка не имеет стратегического значения, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Авдеевка – жизненно важный город, сообщает информационное агентство ТАСС.
Жан-Пьер назвала отход украинских войск из населенных пунктов свидетельством сложной ситуации, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам представителя Белого дома, это произошло из-за бездействия Конгресса США.

«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов», – подчеркнула значимость Авдеевки пресс-секретарь.

Ранее в ДНР заявили, что битва за Авдееву обнажила проблемы ВСУ.

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#сша
#всу
#сво
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Посольство России заявило, что Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
Посольство России: Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
28 февраля 2024, 01:21

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Российское посольство в Швеции в своем Telegram-канале объявило, что Москва примет ответные меры против членства Швеции в НАТО.
«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности», – говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии пояснили, что детали ответа будут зависеть от масштабов вступления Швеции в НАТО. Это может включать размещение союзных войск и вооружений на ее территории.

«Решение Стокгольма негативно скажется» на скандинавской стабильности, добавили в посольстве. В российском диппредставительстве также заключили, что Балтийское море не станет «внутренним» морем НАТО.

Ранее парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, ратифицировавшей членство Швеции.

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#посольство
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