Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон обвинил правительство США в раскрытии данных о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России. Об этом Карлсон рассказал в интервью блогеру Лексу Фридману.
По словам Карлсона, Сноуден не хотел, чтобы их встреча в Москве получила широкую огласку. А сам журналист заявил, что никому не сообщал о том, что виделся с экс-сотрудником спецслужб США.
Журналист возмутился, что издание Semafor получило информацию об их встрече от американских разведведомств, которые вопреки интересам Карлсона использовали эти данные.
Также Карлсон напомнил, что во время его визита в Северную Корею у него возникли проблемы с телефоном. Затем выяснилось, что его прослушивало южнокорейское правительство, которое было убеждено в поддерживании связи журналиста с Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.
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Журналист возмутился, что издание Semafor получило информацию об их встрече от американских разведведомств, которые вопреки интересам Карлсона использовали эти данные.
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Анастасия Чинкова