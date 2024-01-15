Воробьёв: в Подмосковье отремонтируют пострадавшие от коммунальных аварий дома

Власти Подмосковья запланировали масштабную программу капремонта в домах, пострадавших в результате коммунальных аварий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который в понедельник приехал в подольский микрорайон Климовск.
«Обсудили детали с директором Фонда капитального ремонта Валерием Николовым. Начнём с подвалов, которых в Климовске 136. Каждый очистим от мусора и отремонтируем. Первые 28 начнём расчищать уже завтра. В апреле приступим к капремонту: проведём гидроизоляцию, забетонируем пол, сформируем приямки, чтобы отводить воду, установим насосы, отремонтируем в подвалах коммуникации», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Помимо этого, по словам главы региона, будет отремонтирована 591 входная группа. Специалисты приведут в порядок козырьки, ступеньки, а где это необходимо, поменяют двери.
«После окончания отопительного сезона, в мае, начнём менять внутренние инженерные системы – холодное и горячее водоснабжение, канализацию, центральное отопление, всю электрику. Работы завершим к сентябрю», – заключил губернатор.4 января в микрорайоне Подольска Климовск произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей. Без отопления остались около 22 тыс жильцов более чем 170 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов. Школы и детсады перевели на дистанционный формат работы. Сейчас тепло подвели почти во все пострадавшие дома.
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Лора Луганская