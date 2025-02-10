«Не Дронов, а SHAMAN»: Артисты смогут оставить псевдонимы после запрета англицизмов в РФ

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Телеграм shaman_channel)
11 февраля в Государственной думе РФ будет рассмотрен законопроект о защите русского языка от чрезмерного влияния иностранных слов. Запрет не коснётся иноязычных псевдонимов, под которыми выступают многие звёзды отечественной эстрады.
Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова. Она пояснила, что авторы инициативы предлагают законодательно запретить использовать англицизмы в названиях, например, магазинов, аптек, салонов красоты и так далее.
В закулисье шоу-бизнеса сразу же поползли тревожные слухи о судьбе «раскрученных» звёздных псевдонимов. Ведь многие исполнители зарегистрировали свои ИП и торговые марки, в написании которых используется исключительно латиница.
Депутат успокоила деятелей российской поп-культуры. Их товарный знак защищён Гражданским кодексом РФ. Поэтому Zivert, Anna Asti, Niletto, SHAMAN и многим другим будет разрешено оставить свои псевдонимы после запрета англицизмов в России.
Казакова впрочем не исключила, что в будущем и известные торговые марки придётся писать по-русски. Законопроект был предложен ещё в 2023 году, но его рассмотрение неоднократно откладывалось.
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В закулисье шоу-бизнеса сразу же поползли тревожные слухи о судьбе «раскрученных» звёздных псевдонимов. Ведь многие исполнители зарегистрировали свои ИП и торговые марки, в написании которых используется исключительно латиница.
Депутат успокоила деятелей российской поп-культуры. Их товарный знак защищён Гражданским кодексом РФ. Поэтому Zivert, Anna Asti, Niletto, SHAMAN и многим другим будет разрешено оставить свои псевдонимы после запрета англицизмов в России.
Казакова впрочем не исключила, что в будущем и известные торговые марки придётся писать по-русски. Законопроект был предложен ещё в 2023 году, но его рассмотрение неоднократно откладывалось.
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Александр Бойцов