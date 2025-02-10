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«Не Дронов, а SHAMAN»: Артисты смогут оставить псевдонимы после запрета англицизмов в РФ

Певец SHAMAN и другие оставят себе псевдонимы после запрета англицизмов в России
Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Телеграм shaman_channel)

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Телеграм shaman_channel)

11 февраля в Государственной думе РФ будет рассмотрен законопроект о защите русского языка от чрезмерного влияния иностранных слов. Запрет не коснётся иноязычных псевдонимов, под которыми выступают многие звёзды отечественной эстрады.
Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова. Она пояснила, что авторы инициативы предлагают законодательно запретить использовать англицизмы в названиях, например, магазинов, аптек, салонов красоты и так далее.

В закулисье шоу-бизнеса сразу же поползли тревожные слухи о судьбе «раскрученных» звёздных псевдонимов. Ведь многие исполнители зарегистрировали свои ИП и торговые марки, в написании которых используется исключительно латиница.



Депутат успокоила деятелей российской поп-культуры. Их товарный знак защищён Гражданским кодексом РФ. Поэтому Zivert, Anna Asti, Niletto, SHAMAN и многим другим будет разрешено оставить свои псевдонимы после запрета англицизмов в России.

Казакова впрочем не исключила, что в будущем и известные торговые марки придётся писать по-русски. Законопроект был предложен ещё в 2023 году, но его рассмотрение неоднократно откладывалось.

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Латышей призвали отказаться от поездок в РФ и Белоруссию
10 февраля 2025, 14:22

Фото: iStock/Ruma Aktar

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис призвал жителей страны не ездить в Россию и Белоруссию из-за возможного закрытия восточной границы при обострении ситуации. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.
«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки (в РФ и Белоруссию – ред.) нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — заявил Козловскис.

Ранее латышей уже призывали не ездить в Россию и Белоруссию. Однако Служба государственной безопасности Латвии подсчитала, что в 2024 году жители страны посетили Россию в два раза больше, чем в 2023.

Так, в прошлом году в среднем около двух тысяч жителей Латвии ежемесячно выезжали в РФ.

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Politico: Датчане предложили выкупить у США Калифорнию вместо Гренландии
10 февраля 2025, 14:01

Фото: istockphoto/Muhammad Zulkifal

В Дании не затихает реакция на заявление нового президента США Дональда Трампа о намерении выкупить у северной страны остров Гренландия. Например, властям Копенгагена предложили вместо этого приобрести у Штатов по сходной цене потрёпанную в последнее время Калифорнию.
С таким пожеланием руководству государства выступила инициативная группа Denmarkification, сообщает издание Politico. Авторы проекта оценили стоимость столь операции, назвав её столь любимым президентом-бизнесменом словечком «сделка», в один триллион долларов, а также — бонусом — «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».

Весёлые датчане предложили привлечь к обсуждению тонкостей международного соглашения представителей компании Lego (крупнейшая компания по производству детских конструкторов). Аргумент: общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало сотрудников фирмы, производящей игрушки, экспертами в области переговоров.

Средства, необходимые для покупки Золотого штата предлагается собрать с помощью добровольных пожертвований.

«Это всего лишь 200 тысяч крон с каждого датчанина», — заявили в Denmarkification

Также отмечается, что призыв к правительству вступить с США в переговоры по поводу выкупа Калифорнии уже подписали 198 тысяч соотечественников великого сказочника Ганса-Христиана Андерсена.

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Белый дом: Трамп введет 25% пошлины на импорт стали и алюминия
10 февраля 2025, 02:43

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявили в Белом доме.
«Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник — 25% на каждую категорию», — говорится в сообщении.

Также с 11 февраля планируется введение взаимных пошлин в ответ на меры других стран. Подробности данного решения американского президента пока не приводятся. Трамп информировал журналистов о своих инициативах в ходе своего перелета в штат Луизиана.

Еще 31 декабря президент США заявлял о своем намерении ввести пошлины на ввоз в страну чипсов и связанную с ними продукцию. Эта мера также относилась к нефти, газу, стали, алюминию и меди. При этом Трамп не озвучил список стран, чья продукция теперь будет облагаться пошлинами.

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#сша
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#меры
#трамп
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Белый дом: Трамп не стал конкретизировать случаи своих контактов с Путиным
10 февраля 2025, 01:16

Фото: iStock/Vacclav

Президент США Дональд Трамп не стал называть конкретные случаи своего общения с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в Белом доме.
«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — говорится в сообщении.

При этом ранее СМИ писали о прошедшем телефонном разговоре между американским президентом и российским лидером. Согласно информации New York Post, речь шла об украинском конфликте. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» не стал опровергать, но и не подтвердил факт диалога глав государств. Сам же Трамп также не ответил на вопрос о числе его контактов с лидером РФ.

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#сша
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#рф
#трамп
#владимир путин
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«Радикальные левые сумасшедшие»: Маск призвал закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**
Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**
09 февраля 2025, 21:21

Фото: iStock/demaerre

Глава Департамента эффективности государственного управления США, американский бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* и «Голос Америки»**. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Маск заявил, что эти радиостанции больше никто не слушает, поскольку это «радикальные левые сумасшедшие», которые разговаривают сами с собой.

Призывом закрыть радиостанции предприниматель прокомментировал пост пользователя, который приводил слова спецпосланника Трампа по особым поручениям Ричарда Греннела о том, что указанные радиостанции оплачиваются американскими налогоплательщиками, но уже стали пережитком прошлого.

Также Маск добавил, что эти СМИ ежегодно сжигают миллиард долларов из карманов американцев, выплачивающих налоги.

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*СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией
**СМИ признано иноагентом в РФ
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