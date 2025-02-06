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Реестр нелегальных мигрантов в России: что такое, как работает и что будет с иностранцами в 2025 году

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министерство внутренних дел России запустило реестр нелегальных мигрантов 5 февраля 2025 года. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.
Как не попасть в этот список? Кто может им воспользоваться? На эти вопросы ответит «Радио 1».


Что такое реестр нелегальных мигрантов



Реестр нелегальных мигрантов представляет собой перечень данных иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории России. По словам Горового, этот список будет обновляться четыре раза в сутки.

Напомним, что в России нелегальным мигрантом считается тот, кто пересёк границу государства и в течение 30 суток не встал на миграционный учёт, не заключил ни с кем трудовое соглашение, а также не продлил срок действия патента на работу или вида на жительство, либо оба документа были аннулированы.

Как рассказал «Радио 1» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов, данный реестр был создан для упорядочивания системы учёта мигрантов.
«Раньше, например, банк не мог проверить, нелегал это или нет. <…> Много других, скажем, функций и услуг он (нелегальный мигрант – прим. ред.) без проблем мог получать, иметь к ним доступ, просто потому что никак нельзя было понять, нелегал он или нет. <…> Теперь же получается, придёт он в банк, ему скажут, что счёт не могут открыть, так как он в реестре. И много других моментов, из-за которых мигрант, находящийся в нелегальном положении, уже не сможет, скажем, так же комфортно, как и раньше, жить и работать в России», — пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Приведём список ограничений, с которыми столкнётся иностранец, если его данные будут внесены в реестр:
  • запрет на смену места жительства без разрешения МВД;
  • ограничение передвижения: нельзя покидать субъект РФ, в котором иностранец зарегистрирован;
  • запрет на покупку и регистрацию недвижимости и транспортных средств;
  • запрет на заключение брака с гражданами России;
  • ограничение банковских операций: невозможно открыть счёт, за исключением переводов на личные нужды (не более 30 000 рублей в месяц);
  • ограничение доступа детей к образованию: несовершеннолетним из реестра может быть отказано в приёме в школы и детские сады;
  • лишение права на управление транспортными средствами: запрет на сдачу экзаменов и получение водительских удостоверений.

Что такое реестр нелегальных мигрантов



Реестр нелегальных мигрантов размещён на сайте МВД РФ. Необходимо ввести паспортные данные проверяемого — они вводятся на странице запроса, и сразу же выдаётся информация о том, есть ли человек в списке или нет. Если он есть, значит, на территории страны он находится нелегально.


Кто может пользоваться реестром нелегальных мигрантов



Воспользоваться реестром может любой желающий, доступ к нему открыт, отметил Коженов.
«Заходите, проверяйте, да, абсолютно открыт. То есть если к вам пришёл человек и сообщил вам свои персональные данные, то есть фамилию, имя, отчество, год рождения, паспорт, то вы можете его проверить в реестре», — сообщил собеседник «Радио 1».
По словам Горового, некоторые будут обязаны пользоваться данным списком в служебных целях: работодатели, органы власти, сотрудники большого количества государственных учреждений, которые предоставляют те или иные услуги.


Что нужно сделать, чтобы не попасть в реестр



Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января по 30 апреля 2025 года действует миграционная амнистия, то есть мигрант, чей статус не определён, может прийти в органы внутренних дел и подтвердить право находиться на территории РФ.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

«Все эти люди, которые сейчас в непонятном положении, имеют право прийти, как мы говорим, сдаться, то есть их проверят по отпечаткам пальцев на причастность к совершению каких-то преступлений, они должны будут сдать медицину полностью, как положено, все анализы на наличие инфекционных заболеваний, должны будут сдать и русский язык, если они не из стран ЕС. Если они всё это сдадут и вопросов к ним не будет, их легализуют. Это очень хороший сейчас период для иностранцев», — пояснил Вадим Коженов.
Для того чтобы избежать попадания в реестр, иностранным гражданам необходимо следить за своим статусом, вовремя продлевать разрешительные документы и соблюдать миграционные правила. В противном случае они могут столкнуться с серьёзными правовыми и финансовыми последствиями.

После того как иностранный гражданин будет исключён из реестра, ему будут снова доступны услуги, которые были заблокированы.

По данным МВД, в 2024 году в Россию приехали 9,5 млн иностранцев, выехали — свыше 9,3 млн человек. На территории страны находятся 6,3 млн иностранных граждан, 80% из них — представители стран СНГ.

По словам Коженова, 670 тысяч человек нелегально пребывают в России, половина из них — женщины и дети.

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День Григория-весноуказателя 7 февраля: почему нельзя идти домой с пустыми руками и как избежать неприятностей, народные приметы
06 февраля 2025, 17:52

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

7 февраля православные верующие отмечают память святителя Григория Богослова, а в народном календаре этот день называют Григорий-весноуказатель. В этот день существует множество примет и запретов, связанных с тем, что можно и нельзя делать. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

7 февраля в Русской Православной Церкви почитают 18 известных святых, а также икону Божией Матери «Утоли моя печали».

Особое внимание уделяется святителю Григорию Богослову, одному из величайших богословов IV века, так называемым «Великим Каппадокийцам». Он был другом и сподвижником святителя Василия Великого и глубоко почитаем в христианском мире.

В народном календаре 7 февраля называют Григорьевым днём, а в народе его называют Григорий-весноуказатель. Этот день связан с предыдущим — Ксенией или Аксиньей-полузимницей. В народе говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».

Святитель Григорий Богослов (фото: patriarchia.ru)

Что можно делать в этот день


7 февраля хорошо делать добрые дела, проявлять благодарность к людям за оказанную помощь и поддержку. Все поступки должны быть искренними, а не ради приметы, которая обещает удачу. При этом не стоит хвастаться своими действиями — в народе говорят: «Бог и так видит все добрые дела».

Кроме того, день считается благоприятным для одиноких людей, так как есть шанс встретить свою вторую половину.

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Считалось, что всё, что сказано в Григорьев день, сбудется, поэтому следует быть осторожным с высказываниями и избегать опрометчивых фраз. Лучше молчать или говорить как можно меньше.

Григорьев день удачен для решения финансовых вопросов и торговли. Чтобы торговля была успешной, а долги вернулись, люди прятали в кармане кусочек сахара. В старину верили, что это привлекает деньги.

Также считается хорошей приметой случайно разлить молоко — это предвещает радостные новости.

Что нельзя делать 7 февраля


В Григорьев день не стоит хвалиться своими добрыми поступками, так как, согласно приметам, это может привести к неприятностям не только для вас, но и для ваших близких.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти, так как считается, что это может вызвать проблемы, которые будет трудно решить.

Не следует плевать себе под ноги, так как это может привести к неудачам в пути.

Рассыпать соль в Григорьев день тоже не стоит — это может привести к ссорам с близкими.

Фото: istockphoto / igoriss

Невезучей приметой считается возвращение домой с пустыми руками, так как это предвещает финансовые трудности в семье. Лучше взять с собой какой-нибудь предмет или хлеб.

Нельзя прощаться на пороге или лестнице, так как это сулит проблемы в делах и может привести к неудачной поездке.

Приметы на 7 февраля


  • В Григорьев день наблюдали за погодой: первая половина дня предсказывает погоду первой половины следующей зимы, а вторая — второй половины;
  • если в Григорьев день выпал снег, то следующая зима будет поздней;
  • если начался сильный снегопад в этот день, осень наступит рано;
  • почерневший лес предвещает буран или оттепель;
  • звук капели в Григорьев день говорит о сильном морозе в феврале;
  • чириканье синицы предсказывает похолодание, а воробьи — оттепель.
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Иммунолог раскрыл, о каких страшных заболеваниях сигнализируют частые простуды
Иммунолог Жемчугов: частые болезни могут говорить о скрытой онкологии
06 февраля 2025, 17:37

Фото: istockphoto/fizkes

Иммунитет — это защита организма от генетически чужеродных веществ. И сейчас, в переходное погодное время, очень легко подхватить какую-либо инфекцию.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что частые болезни простудой могут сигнализировать о проблемах более масштабного характера.

«Нужно пойти к доктору, который назначит обследование, чтобы понять, кто подъедает иммунитет. Это может быть вещь, совершенно не относящаяся к носоглотке и к простуде: скрытый сахарный диабет, скрытая онкология, хроническая инфекция в желудке, гормональные расстройства. Выясните, а потом вместе с доктором компенсируете», — объяснил эксперт.

По мнению врача контрастный душ и вакцинация — прекрасная профилактика для поддержания иммунитета.

«Отличная зарядка для турбины кожи и для нервной системы», — сказал он.

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#терапевт
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Эксперт объяснил, как качественное сливочное масло отличить от подделки
Эксперт Бражко: нужно покупать масло среднего ценового сегмента
06 февраля 2025, 16:09

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что подмена качественного масла грозит здоровью нации.

«Жулики научились на сегодняшний день делать жировые массы, с которыми даже в лабораториях порой не могут разобраться», — прокомментировал он.

При выборе масла, по словам эксперта, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать.

«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика. Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости). Покупать продукцию не фасовщика, а непосредственно производителя и проверять данное юридическое лицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов», — порекомендовал эксперт.

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.

«Ну и интуитивные факторы. Наверное, нужно доверять своему ощущению, доверять своему вкусу и опыту», — заключил он.

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Умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов
06 февраля 2025, 15:35

Владимир Титов (Фото: Правительство РФ)

Ушел из жизни бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Российский дипломат скончался на 67-году жизни. Ранее он занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. В МИД Титов курировал административные вопросы и отношения с европейскими странами.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, у Титова был достаточно жёсткий характер. В МИД его уважали, а иногда даже побаивались. Дипломат был незаурядным человеком, всегда умел принимать сложные решения и отстаивать их.

«Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе. Царствие ему Небесное», — написал Карасин.

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#рф
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Возлюбленная украинского экс-министра иностранных дел Кулебы открыла секс-шоп
06 февраля 2025, 15:05

Фото: iStock/Phubes Juwattana

Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла собственный секс-шоп. Об этом она гордо сообщила в Instagram*.
«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость», — написала Павелецкая в соцсети.

При этом всем возмущающимся она пожелала заняться сексом «наедине или с партнером», отметив, что это помогает.

Кулеба сообщил о разводе с супругой 2022 года. Еще во время брака он начал встречаться с Павелецкой. Пара до сих пор вместе.

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*Запрещен в РФ.
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