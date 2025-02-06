Реестр нелегальных мигрантов в России: что такое, как работает и что будет с иностранцами в 2025 году

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Министерство внутренних дел России запустило реестр нелегальных мигрантов 5 февраля 2025 года. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.
Как не попасть в этот список? Кто может им воспользоваться? На эти вопросы ответит «Радио 1».
Реестр нелегальных мигрантов представляет собой перечень данных иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории России. По словам Горового, этот список будет обновляться четыре раза в сутки.
Напомним, что в России нелегальным мигрантом считается тот, кто пересёк границу государства и в течение 30 суток не встал на миграционный учёт, не заключил ни с кем трудовое соглашение, а также не продлил срок действия патента на работу или вида на жительство, либо оба документа были аннулированы.
Как рассказал «Радио 1» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов, данный реестр был создан для упорядочивания системы учёта мигрантов.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Приведём список ограничений, с которыми столкнётся иностранец, если его данные будут внесены в реестр:
Реестр нелегальных мигрантов размещён на сайте МВД РФ. Необходимо ввести паспортные данные проверяемого — они вводятся на странице запроса, и сразу же выдаётся информация о том, есть ли человек в списке или нет. Если он есть, значит, на территории страны он находится нелегально.
Воспользоваться реестром может любой желающий, доступ к нему открыт, отметил Коженов.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января по 30 апреля 2025 года действует миграционная амнистия, то есть мигрант, чей статус не определён, может прийти в органы внутренних дел и подтвердить право находиться на территории РФ.
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
После того как иностранный гражданин будет исключён из реестра, ему будут снова доступны услуги, которые были заблокированы.
По данным МВД, в 2024 году в Россию приехали 9,5 млн иностранцев, выехали — свыше 9,3 млн человек. На территории страны находятся 6,3 млн иностранных граждан, 80% из них — представители стран СНГ.
По словам Коженова, 670 тысяч человек нелегально пребывают в России, половина из них — женщины и дети.
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Что такое реестр нелегальных мигрантов
Реестр нелегальных мигрантов представляет собой перечень данных иностранных граждан, которые незаконно пребывают на территории России. По словам Горового, этот список будет обновляться четыре раза в сутки.
Напомним, что в России нелегальным мигрантом считается тот, кто пересёк границу государства и в течение 30 суток не встал на миграционный учёт, не заключил ни с кем трудовое соглашение, а также не продлил срок действия патента на работу или вида на жительство, либо оба документа были аннулированы.
Как рассказал «Радио 1» руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов, данный реестр был создан для упорядочивания системы учёта мигрантов.
«Раньше, например, банк не мог проверить, нелегал это или нет. <…> Много других, скажем, функций и услуг он (нелегальный мигрант – прим. ред.) без проблем мог получать, иметь к ним доступ, просто потому что никак нельзя было понять, нелегал он или нет. <…> Теперь же получается, придёт он в банк, ему скажут, что счёт не могут открыть, так как он в реестре. И много других моментов, из-за которых мигрант, находящийся в нелегальном положении, уже не сможет, скажем, так же комфортно, как и раньше, жить и работать в России», — пояснил эксперт.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Приведём список ограничений, с которыми столкнётся иностранец, если его данные будут внесены в реестр:
- запрет на смену места жительства без разрешения МВД;
- ограничение передвижения: нельзя покидать субъект РФ, в котором иностранец зарегистрирован;
- запрет на покупку и регистрацию недвижимости и транспортных средств;
- запрет на заключение брака с гражданами России;
- ограничение банковских операций: невозможно открыть счёт, за исключением переводов на личные нужды (не более 30 000 рублей в месяц);
- ограничение доступа детей к образованию: несовершеннолетним из реестра может быть отказано в приёме в школы и детские сады;
- лишение права на управление транспортными средствами: запрет на сдачу экзаменов и получение водительских удостоверений.
Что такое реестр нелегальных мигрантов
Реестр нелегальных мигрантов размещён на сайте МВД РФ. Необходимо ввести паспортные данные проверяемого — они вводятся на странице запроса, и сразу же выдаётся информация о том, есть ли человек в списке или нет. Если он есть, значит, на территории страны он находится нелегально.
Кто может пользоваться реестром нелегальных мигрантов
Воспользоваться реестром может любой желающий, доступ к нему открыт, отметил Коженов.
«Заходите, проверяйте, да, абсолютно открыт. То есть если к вам пришёл человек и сообщил вам свои персональные данные, то есть фамилию, имя, отчество, год рождения, паспорт, то вы можете его проверить в реестре», — сообщил собеседник «Радио 1».По словам Горового, некоторые будут обязаны пользоваться данным списком в служебных целях: работодатели, органы власти, сотрудники большого количества государственных учреждений, которые предоставляют те или иные услуги.
Что нужно сделать, чтобы не попасть в реестр
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января по 30 апреля 2025 года действует миграционная амнистия, то есть мигрант, чей статус не определён, может прийти в органы внутренних дел и подтвердить право находиться на территории РФ.
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
«Все эти люди, которые сейчас в непонятном положении, имеют право прийти, как мы говорим, сдаться, то есть их проверят по отпечаткам пальцев на причастность к совершению каких-то преступлений, они должны будут сдать медицину полностью, как положено, все анализы на наличие инфекционных заболеваний, должны будут сдать и русский язык, если они не из стран ЕС. Если они всё это сдадут и вопросов к ним не будет, их легализуют. Это очень хороший сейчас период для иностранцев», — пояснил Вадим Коженов.Для того чтобы избежать попадания в реестр, иностранным гражданам необходимо следить за своим статусом, вовремя продлевать разрешительные документы и соблюдать миграционные правила. В противном случае они могут столкнуться с серьёзными правовыми и финансовыми последствиями.
После того как иностранный гражданин будет исключён из реестра, ему будут снова доступны услуги, которые были заблокированы.
По данным МВД, в 2024 году в Россию приехали 9,5 млн иностранцев, выехали — свыше 9,3 млн человек. На территории страны находятся 6,3 млн иностранных граждан, 80% из них — представители стран СНГ.
По словам Коженова, 670 тысяч человек нелегально пребывают в России, половина из них — женщины и дети.
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Анастасия Чубина