SHAMAN раскрыл, какой вопрос задал бы Владимиру Путину

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) рассказал, какой вопрос задал бы лично президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью KP.RU.
Заслуженный артист РФ отметил, что единственным вопросом к главе государства стал бы – «Чем я ещё могу быть полезен для страны?».
Дронов добавил, что несмотря на образ общественного деятеля и артиста, в настоящее время он хотел бы заняться творчеством. Однако не стал исключать возможности уйти в политику.
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Дронов добавил, что несмотря на образ общественного деятеля и артиста, в настоящее время он хотел бы заняться творчеством. Однако не стал исключать возможности уйти в политику.
«Сейчас моя трибуна – это сцена. Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с чётко выраженной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплёка, и патриотическое воспитание. В общем, вектор правильный, я надеюсь», – подчеркнул SHAMAN.Напомним, что в прошлом году Владимир Путин удостоил Ярослава Дронова звания заслуженного артиста России.
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Анастасия Чинкова