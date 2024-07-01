Пилотам американской авиабазы в Германии ограничили ношение формы

Фото: istockphoto/KuntalSaha
Командование авиабазы Военно-воздушных сил США Шпангдалем на западе Германии запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу. Запрет касается нахождения вне пределов базы.
Согласно распоряжению командования, пилоты должны будут добираться к месту службы в гражданской одежде, передаёт финансируемое Пентагоном издание Stars and Stripes. Уточняется, что принятие данного решения продиктовано «мерами предосторожности». Представители военного командования отказались предоставлять более подробные сведения, »руководствуясь «соображениями оперативной безопасности».
Как отмечает издание, прежде меры, касающиеся ношения униформы, принимались в контексте возможных террористических угроз. В воскресенье, 30 июня, телеканал CNN сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта.
Читайте также:
США перевели свои военные базы в Европе в состояние повышенной готовности
Авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу, пишут СМИ
Пентагон раскрыл, куда и зачем США направили бомбардировщики B-52
Александр Бойцов